Settimana ricca di novità per gli amanti del grande schermo ad Asti.

Da oggi i cinema cittadini si accendono con una programmazione variegata, tra grandi ritorni, commedie italiane, documentari d’autore e brividi inaspettati. Si spazia dalla magia del nuovo fantasy Disney "Hexe - Il regno delle streghe" alle esilaranti disavventure familiari di "Ti presento i Fotter" e "La notte delle fragole" con Ficarra e Picone, fino all’intenso ritratto privato di Jovanotti. Non mancano il cinema d'impegno civile con "Radio Praga", la commedia "E' andata così", l'horror "Buddy" ed eventi speciali come il 40° anniversario di Ken il guerriero e la proiezione con il regista di "La voce del sorriso".

Hexe - Il regno delle streghe

Diretto a Fawn Veerasunthorn e Jason Hand, il nuovo film Disney "Hexe - Il regno delle streghe" è la nuova saga fantasy sul passaggio all’età adulta.

La protagonista, Billie, è un’adolescente impulsiva e anticonformista che scopre di avere segrete doti magiche che una volta scatenate la catapultano fuori dalla periferia residenziale in cui vive, in uno spettacolare viaggio nel vasto regno delle streghe chiamato Hexe. Costretta a fare squadra con la iper-prudente madre Alice, scoprirà dei misteri di famiglia in grado di cambiare per sempre il magico mondo delle streghe.

Ti presento i Fotter

A proposito di saghe, esce oggi anche "Ti presento i Fotter", quarto capitolo della saga che vede la famiglia Byrnes incontrare la famiglia Fotter, grazie all’unione di Greg Fotter con Pam Byrnes, figlia del burbero e temibile Jack. Dopo tante avventure vissute insieme ed eventi equivoci, si ritroveranno ancora una volta riuniti.

Diretto da John Hamburg, vede nel cast Robert De Niro, Ben Stiller, Ariana Grande.

La notte delle fragole

Diretto da Alessandro Genovesi, il film "La notte delle fragole" vede nel cast Ficarra e Picone, Anna Foglietta, Vittoria Puccini:

Valentino ha una vita perfettamente organizzata, accanto alla moglie Elena e a Carolina, la figlia adolescente di lei.

Il suo equilibrio viene però stravolto dall’arrivo di Salvo, ex marito di Elena e padre di Carolina, un uomo impulsivo, disordinato e imprevedibile. Dopo una lite con la compagna Tania, Salvo chiede ospitalità per una sola notte, ma finisce per stabilirsi in casa, scatenando una serie di equivoci, bugie e situazioni esilaranti.

L’arrivo di Francesca, la sua nuova fiamma, complica ulteriormente la situazione, mettendo a dura prova i già fragili equilibri familiari. Tra convivenze impossibili, amori inattesi e seconde possibilità, i protagonisti scopriranno che la vita, soprattutto in amore, raramente segue i piani prestabiliti.





E' andata così

Da oggi nelle sale anche "E' andata così" di Gianni Zanasi, con Michele Riondino, Valentina Lodovini, Valerio Mastandrea, Leonardo Lidi.

La vita di Cecilia, madre single di due figli che vive in un casolare in campagna, ha alle spalle tre relazioni, finite male ma che le hanno comunque lasciato un'impronta indelebile. Dopo che la figlia maggiore Elisa ha tentato il suicidio per una delusione d'amore, decise di rivolgersi agli uomini della sua vita per cercare una soluzione. Il primo ad arrivare è Tony, uno sconclusionato manager musicale, che è l'unico che la donna ha sposato, ma anche quello da cui è stata lasciata per un'altra donna. Poi è il turno di Guido, padre di Marcel, il figlio più piccolo, che un tempo è stato un manager di successo, ma che poi ha deciso di mollare tutto per lavorare come rider e ritrovare se stesso. Infine, arriva Christophe, il padre di Elisa, un regista teatrale in declino che vive nel ricordo del suo glorioso passato.

Tra gatti in fuga e assistenti sociali spesso presenti per monitorare la situazione di Elisa, il gruppo cerca una convivenza forzata per cercare di risolvere la situazione e salvare Cecilia dal baratro, soprattutto dopo il fallimento del suo ristorante. E il dramma "Spettri" di Henrik Ibsen potrebbe essere una delle soluzioni per reinventarsi.

“Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”

“Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti” è il racconto di una vita straordinaria di un artista: le canzoni, il successo, i viaggi, la bici, dalla piccola radio locale alle folle oceaniche di pubblico. Ma Lorenzo non si ferma lì, non è solo quello. Attraversa ciò che conosciamo e arriva in un luogo più intimo, segreto, sorprendente. Un racconto autentico e personale, che diventa una riflessione universale sulla capacità di continuare a sognare, amare e crescere, a qualsiasi età. È così che l’artista che tutti conosciamo diventa la persona che pochissimi hanno davvero incontrato.

Il film vede alla regia Carlo Zoratti e Dario Zonta.

"Radio Praga - Le onde della libertà"

Diretto da Jiri Madl - con un cast composto da Vojtěch Vodochodský, Ondřej Stupka, Tatiana Pauhofová, Stanislav Majer - "Radio Praga - Le onde della libertà" è ambientato durante la Primavera di Praga del 1968, tra il fermento e l’imminente invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Racconta infatti una delle stagioni più drammatiche della storia europea recente attraverso gli occhi di chi lavorava nella radio di Stato cecoslovacca.

Il protagonista è Tomáš Havlík, un giovane tecnico che entra nella prestigiosa redazione diretta dal giornalista Milan Weiner, dove un gruppo di reporter combatte una coraggiosa battaglia per garantire un’informazione libera, sfidando la propaganda del regime. Reclutato inconsapevolmente dalla polizia segreta per sorvegliare i colleghi, Tomáš si ritrova coinvolto in una missione pericolosa, quando una registrazione compromettente rischia di cambiare il destino di molti.

Con il controllo dei servizi segreti sempre più stretto e la minaccia dell’invasione alle porte, dovrà scegliere se proteggere il fratello minore Pavel, l’unica famiglia che gli resta, oppure unirsi ai giornalisti nella loro lotta per la verità e la libertà.

Buddy

In uscita nelle sale da mercoledì 2 dicembre "Buddy", film horror, diretto da Casper Kelly, che vede protagonista un personaggio arancione, con un corno, un sorriso irresistibile e una canzone per ogni occasione. Per generazioni di bambini, è stato molto più di un personaggio televisivo: un amico inseparabile, una guida, un concentrato di allegria e buoni sentimenti. Tutti amano Buddy. Buddy ama tutti. Ma c’è una regola: mai farlo arrabbiare. Dietro tutto quell’entusiasmo si nasconde qualcosa di decisamente meno rassicurante.

Ken il guerriero - Il film

Nelle sale anche alcuni eventi speciali.

Innanzitutto "Ken il guerriero - Il film", nel 40esimo annioversario dall'uscita, solo dal 30 novembre al 2 dicembre. Il film ripercorre la storia del guerriero della scuola di Hokuto, inserendo però importanti differenze nella trama e nel trattamento dei personaggi.

Inalterato invece il senso generale del racconto che vede Ken, maestro della scuola di Hokuto, percorrere le terre devastate dall’olocausto atomico alla ricerca della donna amata e dell’uomo che l’ha rapita, Shin. Le vicende porteranno Ken anche ad incrociare il suo cammino con Rei, guerriero della scuola di Nanto, con il quale stringerà una forte amicizia, ma anche ad affrontare i suoi fratelli: prima il subdolo Jagi e poi il gigantesco fratello maggiore Raoul, il più temibile e ambizioso guerriero della scuola di Hokuto.





La voce del sorriso

Quindi il film "La voce del sorriso", il film realizzato tra Piemonte e Sardegna dal regista Giancarlo Baudena, che sarà presente in sala (vedi programmazione).

Il film racconta la storia di Francesco, un libraio, interpretato da Edoardo Rossi, che scopre di essere affetto da una grave malattia. Di fronte alla prospettiva del tempo che gli rimane, Francesco decide di rifiutare il tradizionale percorso di cure e intraprende un intenso viaggio personale ed emotivo. La consapevolezza di avere davanti a sé un tempo diverso lo porta così a guardare con occhi nuovi ciò che lo circonda, lasciandosi avvicinare da nuove esperienze e da un modo diverso di stare nella vita.



