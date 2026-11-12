Dal ritorno di Scrooge alla nuova commedia di Pieraccioni, ecco i film che escono oggi al cinema

Con l’avvicinarsi del weekend si rinnova la programmazione dei cinema della provincia di Asti, tra grandi produzioni internazionali, commedie italiane e appuntamenti speciali. Tra le novità spiccano il ritorno di Ebenezer Scrooge nel nuovo adattamento di "Canto di Natale" con Johnny Depp, il nuovo capitolo della saga di Godzilla diretto da Takashi Yamazaki e "Un weekend artificiale", la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni.

In cartellone anche "Il rumore delle cose nuove" di Paolo Genovese e "La guerra dei prezzi", dramma francese ambientato nel mondo della grande distribuzione. Completano l'offerta due eventi speciali: il ritorno al cinema, in versione rimasterizzata, de "La storia infinita" e "In un battito", il racconto della vicenda umana e sportiva del calciatore Edoardo Bove dopo il malore che ne ha cambiato la vita.

Scrooge e gli spiriti del Natale

Il film, diretto da Ti West, è l'adattamento del racconto "Canto di Natale" di Charles Dickens, che segue il viaggio soprannaturale di un uomo anziano e avaro, Ebenezer Scrooge, interpretato da Johnny Depp, nel quale affrontra la visita di tre fantasmi, mentre lotta per una econda possibilità di redenzione.



Nel cast del film figurano anche Rupert Grint, Andrea Riseborough, Ian McKellen, Tramell Tillman, Daisy Ridley.

Godzilla minus zero

Il film di Takashi Yamazaki, 39esimo della ssaga giapponese dedicata a Godzilla esequel di "Godzilla Minus One", è ambientato nel 1949. Due anni dopo la sconfitta di Godzilla, il Giappone continua a lottare per risollevarsi dalle devastazioni della guerra e dalle conseguenze degli attacchi del mostro.

L'ex pilota di aerei Koichi Shikishima ha sposato Noriko, sopravvissuta all'attacco di Godzilla nel quartiere di Ginza. Kenji Noda, invece, è diventato direttore dell'Ufficio governativo per la risposta alle catastrofi su larga scala e si prepara ad affrontare una nuova minaccia terribile quanto Godzilla, quella del kaiju King Gidorah. Mentre gli scienziati si interrogano sulle cause di quanto sta avvenendo, Gidorah sembra immune a ogni attacco convenzionale: attirare Godzilla contro di lui sembra l'unica soluzione e il professor Kanji Murakami, sopravvissuto alla tragedia di Hiroshima, sembra sapere come fare.

Un weekend artificiale

A tornare dietro alla macchina da presa anche Leonardo Pieraccioni con "Un weekend artificiale".

Leonardo, parrucchiere fiorentino, viene invitato insieme ad altri sei sconosciuti in una villa da sogno per partecipare a un esperimento senza precedenti: dovranno scoprire chi tra di loro è un umanoide creato con l’intelligenza artificiale. Un incasinatissimo weekend di sospetti, emozioni e colpi di scena… prima che siano i sentimenti e la vita vera a mandare tutti in tilt.

Nel cast lo stesso Pieraccioni con Giulia Vecchio, Herbert Ballerina e Massimo Ceccherini.







Il rumore delle cose nuove

Il film intreccia le vite di sette persone che, pur vivendo esistenze apparentemente distanti, finiscono risucchiate dallo stesso vortice dopo un incontro inatteso.

Basta la curiosità di uno solo per innescare una catena di eventi che mette in collisione tre coppie milanesi, facendo riaffiorare segreti di ogni tipo: alcuni piccoli, altri troppo ingombranti per rimanere nascosti.

Diretto da Paolo Genovese, vede nel cast Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi.

La guerra dei prezzi

Uscito lo scorso 5 novembre, ma in programmazione da oggi nelle sale astigiane, "La guerra dei prezzi" di Anthony Dechaux con Ana Girardot, Olivier Gourmet, Julien Frison, Jonas Bloquet, Aurelia Petit.

Audrey, figlia di agricoltori e responsabile di reparto in un ipermercato di provincia, viene promossa alla centrale acquisti della catena per cui lavora grazie alla sua capacità e aggressività nel trattare coi fornitori. Per lei è l'occasione di una nuova carriera, ma anche l'occasione di difendere i piccoli allevatori che producono alimenti biologici, tra cui il fratello Ronan.

L'incontro a Parigi con il mondo degli affari e delle alleanze tra grandi gruppi sarà scioccante, tra trattative serrate, rapporti di forza e spietate logiche di profitto. Audrey cercherà di cambiare il mercato e al tempo stesso aiutare l'azienda del fratello, pagando però un costo altissimo.

I due "eventi"

Nelle sale anche due eventi nelle sale solo tra il 16 e il 18 novembre.

La storia infinita

A 42 dal suo debutto il film torna nelle sale italiane in versione rimasterizzata.

Tratto dal best-seller di Michael Ende, racconta la storia del piccolo Bastian che, dopo la morte della mamma, non va a scuola e preferisce leggere libri fantastici. La “storia infinita” comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista. Un piccolo arciere, in lotta affinché il “Nulla” non distrugga il “Tutto”. Il film, costato circa 27 milioni di dollari, ha avuto un grande successo di pubblico, grazie anche alla canzone simbolo del film, "Neverending story".

In un battito

"In un battito", invece, racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove, a 22 anni una delle promesse più brillanti del calcio italiano, si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Il pronto intervento dei soccorsi gli salva la vita, ma quell’episodio interrompe un percorso che sembrava già tracciato e apre una fase completamente nuova della sua esistenza.

Nei mesi successivi Edoardo si confronta con una frattura profonda, fisica e psicologica, e con un futuro diventato improvvisamente incerto: tornerà a giocare? Potrà ancora farlo in Italia? E, soprattutto, chi è Edoardo al di fuori del calcio? In un battito segue questo momento di passaggio, tra il desiderio di tornare in campo e la necessità di misurarsi con una realtà inattesa.

Attraverso una vicenda personale e intima, il film racconta la crisi di un giovane costretto a ridefinire la propria identità e il proprio futuro quando il percorso che sembrava già scritto si interrompe, trasformando una caduta in una possibilità di ripartenza.