Novità al cinema: dal dramma di Giulia Cecchettin al documentario su George Michael

Il weekend cinematografico ad Asti si apre sotto il segno dell’impegno civile e della grande musica, ma non mancano l’azione e il thriller d'autore. In prima fila c’è "Se domani non torno" di Paola Randi con Filippo Timi: un'opera intensa che ripercorre il dramma del femminicidio di Giulia Cecchettin attraverso la prospettiva del padre Gino.

Spazio poi al ritmo serrato di "Hope" di Na Hong-jin, misteriosa caccia a una creatura che sfida i confini dell'ignoto, e all'intrigo politico di "Wild Horse Nine" di Martin McDonagh, guidato da Sam Rockwell e John Malkovich nell'Isola di Pasqua del 1973. Infine, evento imperdibile per i fan di George Michael: il documentario che racconta la star all'apice della creatività, durante il "Faith Tour" di fine anni Ottanta.

Se domani non torno

Con "Se domani non torno" la regista Paola Randi affronta uno dei casi di femminicidio più strazianti del recente passato attraverso lo sguardo e il travaglio del padre della vittima.



Gino Cecchettin è un padre vedovo con tre figli: Elena, Giulia e Davide. La prima vive già fuori casa, la seconda sta per laurearsi in ingegneria biomedica, il terzo è ancora minorenne. La notte in cui Giulia non torna a casa senza avvisare, cosa non da lei, Gino comincia a preoccuparsi, soprattutto dopo che scopre che era in compagnia del ragazzo che aveva da poco lasciato. Tutto il paese veneto di Vigonovo, e poi anche la televisione nazionale, si mobilitano alla ricerca di Giulia, e in Gino e nei suoi famigliari cresce l'ansia per le sorti di quella ragazza di 22 anni solare e positiva, scomparsa alla vigilia di una laurea tanto attesa. Anche perché l'ex fidanzato era geloso, controllante, vittimista e ricattatorio, mentre Giulia, come dirà la sorella ai media, era una persona buona su cui i sensi di colpa facevano facile leva.

Hope

In uscita oggi anche il film d'azione "Hope" diretto da Na Hong-JIn.

Ambientato nel remoto villaggio sudcoreano di Hope Harbor, racconta del capo della polizia Bum-seok (Hwang Jung-min) e dell’agente Sung-ae (Hoyeon) che vengono incaricati di scovare una misteriosa creatura che ha seminato il caos nel paese. Nella foresta vicina un gruppo di cacciatori, tra cui Sung-ki (Zo In-sung), si mette sulle tracce della bestia, finendo però per trasformarsi in preda. Ma nulla è come sembra e l’apparenza può ingannare.

Ciò che nasce dall’ignoranza pone le basi per la catastrofe: una scintilla che, alimentata dai conflitti umani, degenera in una tragedia di proporzioni cosmiche.

Wild horse nine

Diretto da Martin Mcdonagh, è un film thriller che vede nel cast attori come Sam Rockwell e John Malkovic.

Poco prima del colpo di stato cileno del 1973, gli agenti della CIA Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell) vengono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo, MJ (Steve Buscemi). Tra le iconiche statue dell’isola, e mentre i due partner di lunga data si confrontano con i loro oscuri passati e le cospirazioni del presente, il nuovo legame di Chris con due studentesse ribelli (Mariana di Girolamo e Ailín Salas) rischia di mandare a monte la vacanza di tutti in questo remoto paradiso.

Geroge Michael: The Faith Tour

E' un documentario incentrato su George Michael, una delle star più influenti della sua generazione: la sua voce e il suo talento come autore hanno definito un’epoca. Realizzato a partire da pellicole 35mm ritrovate, con immagini inedite e audio mai ascoltati prima, girate durante la sua esibizione del 1988 al Palais Omnisports de Paris-Bercy, questo nuovo film-concerto racconta George Michael all’apice della sua creatività, durante lo storico "Faith Tour", il primo che lo ha visto nella veste di solista, svoltosi tra il 1988 e il 1989 per promuovere il disco "Faith" del 1987.

Sapientemente restaurato e rimasterizzato, il film trasforma un momento iconico della cultura musicale in una esperienza cinematografica.