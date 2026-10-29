Nel weekend di Halloween horror, titoli di animazione e il nuovo film con Favino

Il weekend di Halloween propone nelle sale astigiane un palinsesto ricco di brividi, magia e titoli di animazione. Dalle anteprime come l'esilarante "Il gatto col cappello" e la spaventosa "Missione Z.U.C.C.A." di Shaun la pecora, alle atmosfere piene di suspense dell'horror "It Ends" e del letale "Ice Cream Man". Non mancano poi il grande cinema d'autore con "Dio ride", le risate di "Un tranquillo funerale di famiglia" e il mito di "Fast & Furious".

Il gatto col cappello

In anteprima speciale, prima dell'uscita ufficiale dal 5 novembre, arriva la nuova versione interamente d'animazione targata Warner Bros. Pictures Animation de "Il gatto col cappello". Creato nel 1957 dallo scrittore e illustratore americano Dr. Seuss, è stato successivamente protagonista di un cartone animato e di un film.

Ora, appunto, è protagonista di un film d’animazione: un’avventura inedita dove regnano magia, caos e tanta allegria.

Facendo ciò che gli riesce meglio, il gatto porta gioia ai bambini con il suo umorismo esilarante, unico e irriverente, trasportandoli in un viaggio fantastico verso un mondo mai visto prima.



In questo caso affronta la sua missione più difficile di sempre per conto dell’I.I.I.I. (Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl): rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli alle prese con il trasferimento in una nuova città.Famoso per esagerare sempre un po’ troppo, questa potrebbe essere l’ultima occasione di dimostrare il suo valore… o rischiare di perdere il suo magico cappello!

It ends

In questo film di Alexander Ullum, che abbraccia diversi generi (drammatico, fantascienza, horror), quattro amici appena diplomati partono per un giro in auto a tarda notte, sperando di godersi un’ultima serata insieme prima che le loro vie si dividano, ma si ritrovano intrappolati in una misteriosa strada senza fine, circondati da fenomeni inspiegabili e presenze terrificanti.

Mentre la realtà sembra sgretolarsi intorno a loro, dovranno decidere se accettare il proprio destino o tentare una fuga impossibile. Un viaggio senza via di scampo, un orrore esistenziale inesorabile che punta verso le nostre più profonde paure.

Un tranquillo funerale di famiglia

Nel giorno del funerale del patriarca della famiglia Mancuso, i fratelli Daria e Riccardo si ritrovano dopo anni di lontananza, costretti a confrontarsi con un passato mai davvero risolto.

Tra rancori, segreti rimasti troppo a lungo nascosti e forti tensioni familiari pronte a esplodere, quella che dovrebbe essere una solenne cerimonia d’addio degenera rapidamente in una girandola di rivelazioni inattese, equivoci grotteschi e rivelazioni sconvolgenti. Mentre il fragile equilibrio della famiglia va in frantumi, ogni personaggio è costretto a fare i conti con le proprie responsabilità, le proprie omissioni e le ferite che il tempo non è riuscito a rimarginare.

A metà strada tra commedia e dramma, il film mette in scena un ritratto ironico e amaro di una famiglia imperfetta, dove anche il momento del commiato diventa l’occasione per riscoprire ciò che unisce, oltre tutto ciò che divide.

Diretta da Massimiliano Bruno, questa commedia vede nel cast Claudia Pandolfi, Pietro Sermonti, Diego Abatantuono, Stefania Sandrelli e Stefano Fresi.

Dio ride

E' ambientato nel Seicento il nuovo film di Giovanni Veronesi. Al centro l'uomo che parlava di Dio come nessuno aveva fatto prima di lui: Frate Leopoldo da Casamacchia.

Mentre la Chiesa predica in latino, Fra Leopoldo racconta il Vangelo con una gioia contagiosa portando, a chi lo ascolta, sollievo e speranza. Parla di un Dio vicino agli uomini capace anche di ridere insieme a loro. Il suo messaggio si diffonde di villaggio in villaggio, conquistando il cuore di migliaia di persone che iniziano a seguirlo ovunque, mentre le chiese si svuotano. Quel clamore arriva fino a Roma e l’eco di quella voce ha un suono pericoloso per chi ormai governa attraverso la paura; il Papa decide di affidare il caso al cardinale Maculani, il più autorevole inquisitore del suo tempo. Quello che nasce come un processo si trasforma in un confronto inatteso, destinato a mettere in discussione convinzioni che sembravano incrollabili. Mentre il destino di Leopoldo sembra ormai segnato, quello di Maculani e di chi come lui è stato colto dal dubbio prendono direzioni inattese. Perché si può spegnere una voce ma non ciò che quella voce ha lasciato negli altri.

Nel cast Pierfrancsco Favino e Silvio Orlando.

Ice cream man

Tra giochi all'aperto e momenti di buon vicinato, le giornate scorrono serene nella ridente Bayleen Bay. L'idillio è tuttavia destinato a tramutarsi in incubo quando in città giunge un inquietante gelataio, i cui coni, una volta gustati, tramutano i bambini del posto da innocenti angioletti a spietati angeli della morte.

Il film è diretto da Eli Roth, anche in scena con Ari Millen, Ryan Allen (II), Benjamin Byron Davis, Darrin Baker.

Fast & Furious

Torna al cinema "Fast & Furious", il primo capitolo della saga che nel 2026 festeggia il 25esimo anniversario.

Per la strade di Los Angeles, gli amanti di motori e velocità competono in gare clandestine, sfrecciando su automobili dalle carene fiammanti e dai carburanti pompati a protossido di azoto. Incaricato di indagare su un clan di rapinatori che trafugano camion in corsa, il giovane agente Brian O'Conner si addentra sotto copertura nel mondo delle corse illegali entrando in contatto con il nerboruto Dominic Toretto, un esperto meccanico ed eccezionale pilota. Dopo aver perso una corsa contro di lui, Brian riesce a metterlo in salvo dalla polizia e da quel momento si aprono per lui le porte del garage e della famiglia di Toretto, dove non proprio tutti sono bendisposti ad accoglierlo.

Diretto da Rob Cohen, il film vede nel cast Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick Yune.

Shaun vita da pecora: missione z.u.c.c.a

E' uscito ieri "Shaun vita da pecora: missione Z.u.c.c.a".

Alla vigilia di Halloween, nella fattoria Mossy Bottom, il gregge si sta preparando a festeggiare coltivando un magnifico campo di zucche. Inaspettatamente, però, l'orto viene distrutto e il contadino scompare misteriosamente. A complicare la situazione, dal bosco circostante sbuca una spaventosa e comicissima creatura pelosa.

Toccherà alla pecora Shaun e ai suoi amici allearsi, affrontare bizzarri esperimenti impazziti e colpi di scena per sconfiggere il mostro e salvare il loro padrone in tempo per la festa.

Diretto da Steve Cox e Matthew Walker, il film non include dialoghi parlati, affidandosi totalmente alla commedia visiva.