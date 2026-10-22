Cinema, nelle sale film di animazione e la storia della Gialappa's firmata Veltroni

I cinema di Asti rinnovano il palinsensto con diversi nuovi titoli in uscita oggi (giovedì). Tra loro due film di animazione, "Taddeo l'esploratore e la lampada magica" di Enrique Gato e "Wildwood - I segreti del bosco proibito" targato Laika, e il film documentario "L'assurda storia della Gialappa's band" firmato dal regista Walter Veltroni.

Per gli amanti del brivido arriva l'horror thriller "Clayface". A completamento del quadro, il romantico "Ragione e sentimento", nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen, e il ritorno speciale in 4K del cult "Matrix".

Taddeo l'esploratore e la lampada magica

E' un film di animazione, diretto da Enrique Gato, che vede protagonista Oli, l’intrepida figlia di due anni di Tad, padre iperprotettivo. Poi c'è la Mummia, che si sente messa in disparte dalle attenzioni che lei riceve.

Quando i tre trovano la lampada magica a Buckingham Palace, la Mummia le chiede di viaggiare indietro nel tempo fino a Paititi, in Perù, nel 1502. Il gruppo dovrà seguire la Mummia nel passato prima che cambi la storia. Il loro viaggio li porterà ad attraversare l’Oceano Atlantico dal Perù alla Grecia, fino al Medio Oriente, nella grotta di Alì Babà e dei Quaranta Ladroni.

Clayface

E' un horror thriller, con Tom Rhys Harries nel ruolo di uno dei personaggi più iconici dell’universo criminale di Gotham City, diretto da James Watkins.

La fulminea ascesa di Matt Hagen, da ragazzo di strada di Gotham a celebre star di Hollywood, viene tragicamente interrotta quando le azioni di un boss della criminalità locale lo lasciano orribilmente sfigurato. Abbandonato dal suo entourage e senza più nulla da perdere, Matt si sottopone a un trattamento all’avanguardia che, miracolosamente, gli restituisce il suo aspetto… ma finisce anche per compromettere la sua percezione della realtà, trascinandolo in una spirale di vendetta sempre più distruttiva.

Wildwood - I segreti del bosco proibito

Questo film d'animazione nasce dai visionari creatori di "Coraline". Prue è una ragazza di tredici anni, intelligente e determinata. La sua vita a Portland viene sconvolta quando una sinistra nube di corvi rapisce il fratellino Mac e lo trascina oltre i confini della città. Il piccolo è prigioniero nel cuore dell’Impenetrabile Bosco Proibito, un luogo misterioso e cupo da cui, secondo la leggenda, nessuno è mai tornato. Prue, però, non è disposta ad arrendersi e decide di affrontare l’ignoto per salvarlo.

Insieme al compagno di classe Curtis, attraversa il confine segreto ed entra in un universo nascosto, ricco di magia. Qui incontra animali parlanti, banditi ed enigmatiche fazioni in lotta. Quella che inizia come una missione di salvataggio si trasforma presto in un viaggio di coraggio e scoperte inattese. A ogni passo, l’ombra degli alberi millenari metterà alla prova il loro legame e li costringerà ad affrontare paure profonde. Solo così potranno riportare a casa Mac e proteggere un mondo fragile sull’orlo del baratro.

L'assurda storia della Gialappa's band

A quarant’anni dagli esordi sulle frequenze di Radio Popolare, la Gialappa’s band ripercorre la propria storia professionale in un film documentario diretto da Walter Veltroni.

Il regista attraversa quattro decenni di comicità, invenzioni e ironia, restituendo il percorso di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, tre protagonisti che hanno rivoluzionato il linguaggio dell’intrattenimento nel nostro Paese.

Al centro del racconto c’è anche il rapporto tra Giorgio, Marco e Carlo: una complicità nata ai microfoni della radio e diventata negli anni la cifra di una comicità capace di giocare con i codici della televisione, ribaltandoli e cogliendone l’assurdo, trasformando la realtà in uno straordinario repertorio di personaggi, situazioni e risate.

Ragione e sentimento

Nuovo adattamento cinematografico dell'iconico romanzo di Jane Austen.

Dopo la morte del padre, Elinor, Marianne e Margaret Dashwood sono costrette a lasciare Norland, la magnifica tenuta nel Sussex dove sono cresciute. Ad ereditare, come da tradizione britannica del XVIII secolo, è il fratello, John Dashwood, nato da un precedente matrimonio.

John, soggiogato da una moglie avida di denaro, non lascia nulla, o quasi, alle sue sorellastre, che si trasferiscono con la madre in un modesto cottage nel Devonshire. Ospiti di una vicina della signora Jennings, cugina lontana dal carattere deciso, Marianne soccombe al fascino di John Willoughby mentre Elinor attende invano la visita di Edward Ferrars, il fratello mite della moglie del suo fratellastro. Ragione e sentimento sono i due poli attorno ai quali Elinor e Marianne dovranno ricostruire la loro esistenza, sconvolta dalla morte del padre e dall'arrivo di pretendenti che potrebbero cambiare il loro destino.

Matrix 4K

Torna nelle sale "Nexo studios back to cult", il ciclo che riporta sul grande schermo i film cult del passato. Si comincia il 26, 27 e 28 ottobre con "Matrix", scritto e diretto da Lana e Lilly Wachowski nel 1999 e vincitore di quattro Premi Oscar.

Seguendo un tatuaggio sulla spalla di una ragazza, l'hacker Neo scopre che la cosiddetta "realtà" è solo un impulso elettrico fornito al cervello degli umani da un'intelligenza artificiale. Per sopravvivere alla catastrofe l'umanità ha infatti avuto bisogno delle macchine, ma queste hanno vinto e necessitano degli uomini come fonte di energia. L'illusione in cui li fanno vivere è quindi finalizzata a "coltivarli" meglio. Nessuno è a conoscenza del tempo che è passato da quando il neurosimulatore ha assegnato una data fittizia al tempo.

Solo Neo, con l'aiuto del pirata informatico Morpheus e della bella Trinity, può tentare di scoprire la verità. Ma non sarà un'impresa facile.

Klara e il sole

In una città futuristica e inquinata Klara, un androide, trascorre le sue giornate esposta nella vetrina di un negozio gestito dalla direttrice. Osserva il mondo esterno e parla col Sole, la sua fonte di energia vitale. È chiamata AA (Amica Artificiale), fa parte di un modello chiamato B1 ormai fuori promozione e desidera essere comprata da qualcuno con cui poter stringere un legame profondo.

L'occasione arriva quando il suo sguardo si incrocia con Josie, una ragazzina affetta da una misteriosa malattia causata dal suo "potenziamento genetico" che ha un rapporto conflittuale con la madre Chrissie e la cui vita è stata già segnata da un grave lutto familiare. Tra loro scatta un'immediata affinità. Così Klara, malgrado le perplessità di Chrissie, viene acquistata, imballata e portata nella loro casa di campagna. Accolta con ostilità dalla governante, conosce anche Rick, vicino di casa e fidanzato di Josie che è esperto di robotica. Nonostante le difficoltà iniziali, l'AA inizia a integrarsi gradualmente e arriva a compiere un pericoloso viaggio per cercare di salvare la vita alla sua amica e tenere unita una famiglia che è sul punto di crollare.

Un film di fantascienza, diretto da Taika Waititi, con Aran Murphy, Jenna Ortega, Amy Adams, Steve Buscemi e Natasha Lyonne.