Cinema: da "Primetime" a "Je so’ pazzo", tutte le novità in sala

Weekend ricco di nuove uscite nei cinema astigiani, che propone titoli internazionali come "Primetime" con Robert Pattinson e l'action "Street Fighter" con Jason Momoa, fino alle emozioni ad alto tasso di adrenalina del thriller "Whalefall".

Ma a caratterizzare i nuovi titoli è soprattutto la forza delle storie: dal dramma civile di "Zustissia" alla commedia dai toni umani e familiari "Se ami qualcuno dillo", passando per il ricordo del grande Pino Daniele nel documentario "Je so' pazzo" e la testimonianza spirituale del Santo Carlo Acutis.

A fare da contorno, importanti anteprime come l'horror "Clayface" e ritorni in versione 4K come il cult "Trainspotting".

Primetime

Diretto da Lance Oppenheim, il film fa riferimento ad una vicenda realmente accaduta nel 2004. Quell'anno il programma giornalistico Dateline sulla Nbc ha lancia un nuovo format investigativo sotto la guida di Chris Hansen. I produttori usano degli attori "esca" che si fingono minorenni per attirare predatori sessuali e smascherarli a favore di telecamera prima che la polizia li arresti. La serie, intitolata "To catch a predator", diviene in breve tempo un successo enorme e nel 2006 ad Hansen viene proposto lo spostamento in prima serata. Per il giornalista, che lavora con la fidata produttrice Andie e con Dan, giovane esca che sogna soltanto di diventare attore professionista, ciò si traduce nell'obbligo di trovare predatori sempre più di alto profilo per vincere la guerra degli ascolti televisivi. . Quell'anno il programma giornalistico Dateline sulla Nbc ha lancia un nuovo format investigativo sotto la guida di Chris Hansen. I produttori usano degli attori "esca" che si fingono minorenni per attirare predatori sessuali e smascherarli a favore di telecamera prima che la polizia li arresti. La serie, intitolata "To catch a predator", diviene in breve tempo un successo enorme e nel 2006 ad Hansen viene proposto lo spostamento in prima serata. Per il giornalista, che lavora con la fidata produttrice Andie e con Dan, giovane esca che sogna soltanto di diventare attore professionista, ciò si traduce nell'obbligo di trovare predatori sempre più di alto profilo per vincere la guerra degli ascolti televisivi. Il ruolo del conduttore del programma, Chris Hansen, è affidato a Robert Pattinson, che figura anche tra i produttori del film. Nel cast figurano anche Merritt Wever, Skyler Gisondo e Phoebe Bridgers.

Street fighter

Il film di azione diretto da Kitao Sakurai - che vede nel cast Jason Momoa, David Dastmalchian, Noah Centineo - è ambientato nel 1993. Ryu e Ken Masters, Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino.

Ma dietro lo spettacolo della battle royale si muove un’ombra. Una cospirazione letale che costringerà Ryu e Ken non solo a combattere tra loro, ma a guardare in faccia i demoni del passato. Perché qui non esistono seconde possibilità: se perdi, è game over. Whalefall - Nella balena

Diretto da Brian Duffield, questo thriller vede protagonista Jay Gardiner che, dopo la morte del padre, si immerge al largo della costa centrale della California alla ricerca dei suoi resti, ma viene inghiottito da un enorme capodoglio. Mentre è intrappolato nel suo ventre con solo un’ora di ossigeno a disposizione, Jay si rende conto che le lezioni apprese a fatica dal padre potrebbero essere la chiave per la sua fuga.

Nel cast Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue.





Zustissia

Il film arriva al cinema per raccontare il più lungo e drammatico errore giudiziario della storia italiana: 33 anni di ingiusta detenzione. Il film ripercorre i tragici eventi del 1991, quando un triplice omicidio sui monti del Sud Sardegna portò alla rapida e ingiusta condanna all'ergastolo di un uomo innocente, Beniamino Zuncheddu.

Venticinque anni dopo, il giovane avvocato Mauro Trogu decide di lottare pro bono per restituirgli la libertà. Inizia così una lunga battaglia legale che ha portato alla revisione del processo e alla storica assoluzione giunta il 26 gennaio 2024.

Diretto da Francesco Piras, il film vede nel cast principale Michele Riondino, Fabrizio Ferracane, Paola Giannini, Jacopo Cullin e Geppi Cucciari.





Se ami qualcuno dillo

Colto in fragrante durante un tradimento Sergio ha un malore e finisce in coma. In sala d'attesa si ritrovano tre persone che avrebbero ottimi motivi per non volerlo più vedere: la sua compagna Gabriella, l'ex moglie Alba e il figlio Giulio.

Quando Sergio si risveglia, però, è come un bambino nel corpo di un adulto: deve reimparare tutto da capo. E da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in un buffo eroe tragicomico che continua a ripetere di essere rinato, di essere finalmente in grado di amare. Ma proprio questa seconda, improbabile infanzia finisce per insegnargli qualcosa che prima gli era sempre sfuggito: come voler bene alla sua complicata famiglia allargata. Con la regia di Marco Bonini, il film vede nel cast Claudia Gerini, Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno, Thomas Trabacchi, Biagio Venditti.

Je so' pazzo

Con la regia di Nicola Prosatore, "Je so’ pazzo" è un ritratto intenso di Pino Daniele, un’anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. Il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell’infanzia segnata dall’abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200mila persone.

Tra conflitti familiari, fragilità personali e amori profondi, Pino trova nella musica un linguaggio per esprimere ciò che non riesce a dire. Ma il successo porta con sé nuove sfide: il rapporto irrisolto con il padre, il peso delle aspettative e il rischio di ripetere gli stessi errori.

Non è solo la storia di un musicista straordinario, ma quella di un uomo in lotta con se stesso, in cerca di riconciliazione con le sue radici e con l’amore di una città che non ha mai smesso di aspettarlo.





Carlo Acutis - Il giovane santo

Il documentario di Luca Salmaso racconta la vita e l’eredità spirituale di Carlo Acutis (1991-2006), primo santo dell’era digitale, attraverso uno sguardo intimo e contemporaneo che ne restituisce la dimensione umana prima ancora che religiosa. Realizzato con la partecipazione dei genitori di Carlo e materiali inediti – tra fotografie, video privati, contenuti esclusivi e le immagini della canonizzazione realizzate grazie alle camere di Vatican Media – il film offre un ritratto autentico di un ragazzo che, in soli 15 anni di vita, ha lasciato un segno profondo e universale. Il racconto raccoglie una serie di testimonianze preziose, coinvolgendo persone per diverse ragioni vicine a Carlo e capaci di farne emergere le diverse sfumature.





Clayface

In anteprima mercoledì 22 ottobre "Clayface", un horror thriller, con Tom Rhys Harries nel ruolo di uno dei villain più iconici dell’universo criminale di Gotham City.

La fulminea ascesa di Matt Hagen, da ragazzo di strada di Gotham a celebre star di Hollywood, viene tragicamente interrotta quando le azioni di un boss della criminalità locale lo lasciano orribilmente sfigurato. Abbandonato dal suo entourage e senza più nulla da perdere, Matt si sottopone a un trattamento all’avanguardia che, miracolosamente, gli restituisce il suo aspetto… ma finisce anche per compromettere la sua percezione della realtà, trascinandolo in una spirale di vendetta sempre più distruttiva.





Trainspotting

Da lunedì 19 a mercoledì 21 ottobre anche il film "Trainspotting" di Danny Boyle, che torna nelle sale in versione 4 k a 30 anni dall'uscita.

Ventenne di Edimburgo, Mark Renton ha scelto per sé “un’onesta e sincera tossicodipendenza” in modo da non doversi preoccupare del sesso, del lavoro o dei rapporti sociali. Ha degli amici o meglio dei compari con cui rubacchiare, parlare a vuoto, bere birra e bucarsi le vene: sono Sick Boy, tutto provocazioni e capelli ossigenati, Begbie, imprevedibilmente violento e alcolizzato, Tommy, che cerca di star fuori dal giro dell’eroina, e Spud, forse l’unico di cui può fidarsi.

Tra tentativi di disintossicazione, ricadute e un inatteso colpo che può cambiare la vita a tutti, Mark forse entrerà a far parte dell’odiata, ma rispettabile, società.



