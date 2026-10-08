Dal film sui segreti di Facebook al thriller che svela la verità su una famiglia, ecco i nuovi film nelle sale astigiane

Nuovi titoli nelle sale cinematografiche astigiane. Mentre continua la programmazione di film come "Digger", “Avengers: endgame” in una speciale versione extra rimasterizzata e l'adrenalinico “Heart of the beast” con Brad Pitt, il grande schermo propone una nuova e variegata offerta: si passa dalle tensioni del potere che viaggia in rete, raccontate nel nuovo lavoro di Aaron Sorkin, al brivido horror, senza dimenticare le atmosfere intense del thriller italiano, la magia delle avventure per famiglie e uno spaccato generazionale ambientato a Milano.

A completare il quadro, due titoli che fanno discutere e riflettere a livello politico e umano.

The social: il prezzo della verità

Dopo il successo di "The social network", la nuova sceneggiatura originale di Aaron Sorkin si basa sugli eventi che hanno condotto alla clamorosa inchiesta del Wall Street Journal nota come "The Facebook files".

Una storia vera in cui Frances Haugen, una giovane ingegnera di Facebook, si rivolge a Jeff Horwitz, giornalista del Wall Street Journal, per intraprendere un pericoloso percorso che la porterà a svelare i segreti più gelosamente custoditi del social network.

Nel cast Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong.

Mammina

Film horror diretto da Rob Savage, "Mammina" racconta la storia di una bambina di solo otto anni che conosce bene il terrore. Nella nuova casa in cui si è appena trasferita con la sua famiglia c’è qualcosa che non la lascia mai sola: un’entità oscura che lei chiama “L’Altra Mamma”. La creatura, infatti, può assumere le sembianze della madre della bambina, creando una situazione sempre più inquietante all'interno della casa. Apparentemente premurosa, cerca di insinuarsi nella mente e nel cuore della bambina, spingendola verso persecuzioni sempre più sinistre.

Nel cast Jessica Chastain, Dichen Lachman, Karen Allen.

L'estranea

In questo thriller firmato da Paolo Stripppoli una donna, Anna, si presenta all’improvviso a casa di sua figlia Alice per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito troppo a lungo, che ora torna a reclamare il suo prezzo, risalente al 1999, quando entrambe facevano parte di una famiglia ricca, felice e di successo. Papà Walter era titolare della sartoria Colonna, ereditata dal nonno e trasformata nel negozio di Bari centro da dove passava tutta l'alta borghesia cittadina per rifornirsi delle uniformi consone al proprio status sociale; il fratello Tobia era una giovanissima promessa del calcio; Alice era stata appena scelta per una pubblicità della Barilla; e Anna era moglie e madre modello.

A comporre il cast Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi.

L'albero di molto lontano

E' un film per famiglie, tratto dalla serie di libri "L'albero magico" di Enyd Blyton, uno dei capisaldi della letteratura d'infanzia inglese.

Dopo che la mamma Polly si è licenziata per motivi etici dal lavoro d'ingegnere, una famiglia di Londra rimane senza sostentamento, visto che il papà Tim ha scelto di restare a casa con i figli: Fran, Joe e l'adolescente Beth.

Dipendenti da smartphone e giochi online, i tre bambini non prendono affatto bene la decisione dei genitori di trasferirsi in campagna per cambiare vita e mantenersi coltivando pomodori. Dopo l'iniziale shock, però, sarà la silenziosa Fran a convincere i fratelli ad affezionarsi alla vita nei boschi, grazie alla scoperta di un mondo di buffe creature fatate che popola un albero.

Nel cast Jason Statham, Annabelle Wallis, Ramon Tikaram. La regia è di Ben Gregor.

Rider

In questo film diretto da Roan Johnson e Davide Pavanello, Samuele, detto Sami, è un giovane rider, che ogni giorno si muove per le strade di Milano con la sua bici. La notte di Capodanno, mentre la città esplode di luci, consegna un enorme ordine di sushi in una lussuosa villa. Invitato a rimanere per la serata, incontra Nia, una ragazza con cui scatta subito una forte connessione. Ma, mentre un nuovo amore muove i primi passi, Sami dovrà decidere se affrontare le conseguenze fatali di una decisione presa d’impulso.

Nel cast Lorenzo Aloi, Axos, Paola Gioia Kaze Formisano.

"The Bibi files"

Nelle sale astgiane anche due titoli usciti nelle scorse settimane.

Innanzitutto il documentario "The Bibi Files" di Alexis Bloom, incentrato su Benjamin “Bibi” Netanyahu, il primo ministro israeliano che, negli ultimi otto anni, è stato indagato dalle autorità israeliane per corruzione. Il film si basa sulle registrazioni degli interrogatori della polizia, di cui il regista è entrato in possesso a inizio 2023.

Una cronaca intensa, che fa luce non solo sul personaggio di Netanyahu, ma sulla cerchia più stretta di persone che lo circonda.

"Santiago - Un cammino per ricominciare"

In secondo luogo "Santiago - Un cammino per ricominciare" di Yann Samuell.

Al centro la storia di Fred, insegnante che vive un momento di difficoltà. Sospesa dal lavoro per aver dato uno schiaffo a una studentessa, ha problemi anche in famiglia: il marito medico le ha chiesto il divorzio e sua figlia Nina è sempre più distante.

Grazie ad un'amica scopre l'esistenza di un'associazione che si occupa di ragazzi con problemi, organizzando anche cammini definiti "marce di rottura". Nonostante qualche timore da parte di un dirigente dell'associazione, Fred ottiene l'autorizzazione ad accompagnare il pluridenunciato Adam in un viaggio di tre mesi sul cammino per Santiago scelto dal ragazzo in alternativa alla detenzione. Il rapporto tra i due non si presenta come facile e non lo sarà.

Diretto da Yann Samuell, vede nel cast principale Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Maëlle Vidou, Eric Métayer.