Il film con Tom Cruise, il thriller tratto da un bestseller e il documentario "Naza"

Tra satira sociale, gialli psicologici, commedie e documentari, il bouquet di film in uscita oggi (giovedì) nelle sale astigiane si preannuncia variegato. Si va dal kolossal d'autore d'oltreoceano, che vede il ritorno di Tom Cruise, quasi irriconoscibile nei panni del protagonista, ad adattamenti da bestseller mondiali, dalle pungenti commedie nostrane agli sguardi coraggiosi sulla realtà contemporanea con il documentario Naza che, proposto la scorsa settimana come "evento" solo in alcune sale, entra da oggi nella programmazione ordinaria.

Digger

"Digger" è una satira sui temi ecologici, dai contorni noir, che vede al centro della scena Tom Cruise. Il film, diretto da Alejandro G. Iñárritu, che ha co-scritto la sceneggiatura con Sabina Berman, Alexander Dinelaris Jr. e Nicolás Giacobone, è una coproduzione tra Stati Uniti, Regno Unito e Messico. "Questa è una storia di potere, di avidità, di responsabilità e di irresponsabilità", ha dichiarato Cruise in un'intervista su ABC News risponendo ad una domanda sul suo personaggio.

In effetti Cruise veste i panni dei protagonista, Digger Rockwell, un magnate del petrolio. La sua fortuna di famiglia ha antiche radici, ma Digger ha continuato a espandere la sua influenza, è in rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti e al corrente di informazioni del tutto riservate. Quando le operazioni dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia scatenano un terribile incidente, la crisi minaccia di investire gran parte dell'Europa settentrionale, alterando gli equilibri del mondo intero. Affidandosi al solo scienziato che ha il coraggio di illustrare la rwaltà dei fattu, ossia il Dottor Ganesh, Digger cerca di raddrizzare la situazione, ma di fronte alle forze di madre natura nulla possono le armi dell'esercito statunitense né i media manipolati dall'intelligenza artificiale. Digger riconoscerà il suo ruolo nella catastrofe, ma sottolineando di essere il mostro che hanno creato gli Stati moderni, con la loro inesauribile sete di petrolio.

Nel cast anche Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller.

Verity

Tratto dal romanzo di Colleen Hoover, "Verity", diretto da Michael Showalter, è un thriller psicologico che vede al centro il personaggio di Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford.

Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy — faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione.

Nel cast anche Josh Hartnett, Anne Hathaway, Dakota Johnson.

Quasi vera

Il film, che vede nel ruolo di regista Fausto Brizzi, ha per protagonista Diego, un aspirante attore che fatica a farsi strada nel mondo del cinema.

Quando la sua vita personale entra in crisi, si ritrova costretto a reinventarsi. L’incontro con il mondo degli influencer e delle nuove tecnologie gli offre un’opportunità inaspettata: grazie alle sue competenze informatiche e all’intelligenza artificiale, crea Vera, una influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Attraverso un mix originale che unisce ironia, sensualità e celebri gol della Nazionale italiana, Vera conquista rapidamente milioni di follower trasformandosi in un fenomeno mediatico. Tuttavia, mentre il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, Diego dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con il desiderio di ritrovare ciò che conta davvero.

Nel cast Laura Chiatti, Frank Matano, Rocío Muñoz Morales.

Naza

Da ricordare che, proposto nei giorni scorsi come "evento" in alcune sale, è da oggi nella programmazione ordinaria "Naza", il documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor.

Durante conversazioni segrete che si svolgono di notte sui tetti di Tel Aviv, i meccanismi alla base dello sterminio di massa pianificata da Israele ai danni dei civili palestinesi a Gaza vengono svelati proprio da coloro che li hanno progettati e messi in atto.