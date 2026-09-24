Dall'adrenalinico film di avventura con Brad Pitt al ritorno degli Avengers in versione "extra", ecco le nuove uscite al cinema

Nuove uscite dai generi più vari nelle sale cinematografiche astigiane a partire da oggi (giovedì). I riflettori sono puntati sull'adrenalinico “Heart of the beast” con Brad Pitt e sull'atteso ritorno di “Avengers: endgame” in una speciale versione extra rimasterizzata.

Non mancano la magia dell'animazione con “L’isola dei ricordi” e le atmosfere tese del neo-western “Normal” con Bob Odenkirk. A chiudere la nuova programmazione, da lunedì 28, il documentario “Naza” su un tema di stretta attualità.

Heart of the beast - Nel profondo selvaggio

Per la regia di David Ayer, con protagonista Brad Pitt, nel cast con J.K. Simmons e Anna Lambe, il film vede appunto James Belmont (Brad Pitt), ufficiale delle Forze Speciali, che dopo un drammatico incidente aereo si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell’Alaska.

Al suo fianco c’è solo Odino, il fedele cane con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite.

Circondati da una natura selvaggia e spietata - tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili - James e Odin dovranno affidarsi l’uno all’altro per sopravvivere.



Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai successo prima.

Avengers: endgame extra

A sette anni dall'uscita, il film che ha riscritto la storia del Marvel Cinematic Universe torna nelle sale. “Avengers: Endgame” si ripresenta in una versione extra, rimasterizzata, per rivivere l’epico finale della Saga dell’Infinito. Ma non si tratta soltanto di una riedizione nostalgica: Marvel sfrutta il ritorno del suo titolo più iconico per rilanciare l’attesa verso la nuova era degli Avengers.

Ecco la trama. In una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro Thanos, dopo devastanti eventi che hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma devono farlo insieme per ripristinare l’ordine nell’universo e salvare i propri cari.

Diretto da Anthony Russo e Joe Russo, il film vede nel cast Robert Downey Jr., Chris Evans e Mark Ruffalo.

L’isola dei ricordi

Questo film di animazione, diretto da Joel Crawford e Januel Mercado, vede protagoniste due neodiplomate, Jo e Raissa, amiche fin dall’infanzia, pronte a intraprendere strade diverse nella vita.

Durante la loro ultima notte insieme, si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull’isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche.

Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa dovranno trovare un modo per lasciare l’isola prima di dimenticarsi per sempre l’una dell’altra…

Normal

Il film, neo-western contemporaneo uscito lo scorso 17 settembre, è da oggi anche nelle sale astigiane.

Protagonista l'agente Ulysses, che inizia a lavorare come sceriffo ad interim di Normal, pacifica e prospera cittadina del Minnesota. Ulysses è stato chiamato a sostituire il precedente sceriffo, misteriosamente morto assiderato, e porta con sé il ricordo di un tragico errore commesso anni prima, per il quale si dà ancora la colpa. Uomo mite e accomodante, Ulysses percepisce in realtà che a Normal non tutto è semplice come sembra, e i suoi sospetti troveranno conferma quando due ladri sbandati tenteranno un improbabile colpo alla banca locale, ignorando l'esistenza di un incredibile legame fra la gente del posto e la mafia giapponese.

Diretto da Ben Wheatley, vede nel cast Bob Odenkirk, Ryan Allen (II), Billy MacLellan, Lena Headey, Henry Winkler.

Naza

Diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, è un documentario che sarà proposto come evento da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre.

Durante conversazioni segrete che si svolgono di notte sui tetti di Tel Aviv, i meccanismi alla base dello sterminio di massa pianificata da Israele ai danni dei civili palestinesi a Gaza vengono svelati proprio da coloro che li hanno progettati e messi in atto.

Per vedere il trailer clicca qui.