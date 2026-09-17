Da "The invite" alla nuova interpretazione di Resident Evil, ecco i film in uscita oggi nelle sale astigiane

Luci pronte a spegnersi nei cinema astigiani, dove la nuova settimana di programmazione propone titoli che spaziano dal grande dramma corale d'autore al ritorno dei cult per famiglie. Debutta infatti "The invite - Il piacere è tutto nostro" di Olivia Wilde con un cast guidato da Penélope Cruz ed Edward Norton, un sofisticato gioco di specchi sul matrimonio e sul desiderio.

Per chi cerca emozioni forti e brividi puri, spazio alla nuova agghiacciante variazione sul tema horror targata Resident Evil, mentre i più piccoli - e i nostalgici - potranno festeggiare i vent'anni di un classico dell'animazione come "Cars - Motori ruggenti". A chiudere l'offerta, l'evento speciale dedicato al concerto record di Ultimo a Tor Vergata.

The invite - Il piacere è tutto nostro

Diretto da Olivia Wilde - anche in scena con Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton e Skip Howland - il film vede protagonista la coppia formata da Joe e Angela. I due sono stati molto innamorati, uniti insieme dalla musica: Joe era un pianista di talento, Angela amava il suo modo di suonare.



Ma, vittima delle frustrazioni artistiche e professionali di lui e della solitudine di lei: al momento più che parlarsi battibeccano, rinfacciandosi le reciproche delusioni.Quando Angela invita a cena i vicini, la spagnola Pina e lo spirituale Hawk, le carte saranno scompaginate per tutti, dando luogo ad un gioco di rivelazioni che coinvolgerà ciascuno dei presenti, mettendo a nudo le meschinità e le paure di tutti. Tanto più che fra Pina e Joe, così come fra Hawk e Angela, c'è una forte attrazione sessuale, che troverà (possibile) riscontro in una proposta spregiudicata difficile da rifiutare per Joe e Angela.



Cars - Motori ruggenti

Il film di animazione "Cars - Motori ruggenti" torna al cinema per celebrare il 20esimo anniversario. Protagonista è Saetta McQueen, la matricola più promettente di tutta la storia della Piston Cup, il principale torneo automobilistico non europeo.

Saetta è bello, forte, veloce e arrogante, dalla vita ha tutto quello che vuole ma, durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone (o macchine) dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l’amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato.

Resident Evil

Nuova e terrificante interpretazione del franchise di "Resident Evil", diretta da Zach Cregger e vietata ai minori di 14 anni.

In una storia completamente inedita, il film vede al centro Bryan, un corriere medico che si ritrova involontariamente coinvolto in una frenetica sfida contro il tempo per sopravvivere, mentre una notte sconvolgente e orribile sprofonda nel caos intorno a lui.

"Ultimo - Tutto live a Tor Vergata"

"Ultimo - Tutto live a Tor Vergata" è il film evento che verrà proposto nelle sale dal 22 al 30 settembre, incentrato sul concerto più grande mai realizzato in Italia, quello del cantante Ultimo lo scorso 4 luglio a Tor Vergata, con 250mila spettatori.

Dretto da Giogrgio Testi, unisce le immagini live del concerto a backstage esclusivi e momenti privati, restituendo il ritratto di uno degli artisti più amati della scena italiana contemporanea. Un racconto sul successo, sulla fragilità e sul potere delle emozioni condivise attraverso la musica.