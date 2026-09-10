Al cinema nell'Astigiano: dal mito degli Oasis a Jason Statham, tutti i nuovi film

Il weekend cinematografico nell’Astigiano si accende con proposte per tutti i gusti, tra ritorni, adrenalina e storie graffianti.

Innanzitutto sarà in programmazione da stasera il documentario sulla rock band britannica degli Oasis targato Steven Knight, fresco di passaggio alla Mostra internazionale del cinema di Venezia e pronto a infiammare i fan dopo l'annuncio del tour.

Ma la programmazione non si ferma qui e spazia dagli inseguimenti ad alto voltaggio di Jason Statham alle atmosfere surreali del nuovo film di Roberto De Paolis, fino alla magia ritrovata del sequel di "Amori & incantesimi", per arrivare agli eventi speciali di inizio settimana, tra titoli cult e animazione giapponese.

“Oasis: Don’t look back in anger”

Il documentario, ideato da Steven Knight e diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, arriva nelle sale italiane stasera (giovedì), all’indomani della pubblicazione sui social della band di un video girato a Roma che confermerebbe la presenza della Capitale tra le tappe del tour del 2027.



Il film è un resoconto esaltante di quello che è stato il più grande evento musicale dell'anno scorso, catturando l’esperienza e le emozioni della band e dei suoi fan in tutto il mondo. La prospettiva unica include l’accesso alle prove, al backstage e al palco, oltre alle prime interviste congiunte di Noel e Liam da più di 20 anni.Al contempoe ciò che la musica degli Oasis significa per il pubblico e le generazioni di tutto il mondo.

Mutiny - Inverti la rotta

Il film, diretto da Jean-François Richet, vede protagonista Jason Statham nei panni dell’ex soldato Cole Reed che si arruola clandestinamente a bordo di una nave mercantile per rintracciare l’assassino del suo facoltoso datore di lavoro. In una spietata caccia all’uomo, Reed scopre che dietro l’omicidio si nasconde molto di più di un semplice regolamento di conti. Per arrivare alla verità, dovrà affrontare una complessa cospirazione internazionale e una vecchia minaccia che riaffiora dal suo passato.

Nel cast, oltre a Jason Statham, anche Annabelle Wallis e Ramon Tikaram.

Serpenti

Il film, diretto da Roberto De Paolis e presentato alla recente Mostra internazionale del cinema di Venezia, pone al centro la storia di Paolo Marra (Leonardo Lidi). Ha ucciso sua moglie senza un motivo e, divorato dal senso di colpa, decide di costituirsi.

Ma quello che dovrebbe essere un gesto definitivo si trasforma in un calvario terribile e surreale. Tra poliziotti distratti, avvocati zelanti, cartomanti e intricati cavilli burocratici, nessuno sembra disposto a prendere sul serio le sue intenzioni. Paolo si ritrova così intrappolato in un paradosso kafkiano: ha confessato un omicidio, vuole essere arrestato, ma non riesce in alcun modo a farsi prendere.

Nel cast anche Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino.



Amori & incantesimi 2

Con la regia di Susanne Bier, il film vede protagoniste le attrici Nicole Kidman e Sandra Bullock. La storia le vede parte della famiglia Owens, formata da streghe, condannata a una maledizione sentimentale: sono destinate a non vivere un amore per secoli. Le due sorelle Gillian e Sally, però, tentano in ogni modo di rompere l’incantesimo, affrontando oscuri segreti e sacrificandosi l’una per l’altra.

Batman (1989)

Nelle sale anche due eventi speciali, in programma da lunedì 14 a mercoledì 16 settembre.

Il primo è “Batman” (1989), il capolavoro di Tim Burton che ha ridefinito per sempre il mito dell'eroe di Gotham City che consegna i criminali alla giustizia e tenta di fermare gli illeciti del boss mafioso Carl Grissom.

Un film che viene riproposto come appuntamento con i grandi classici.

Assassination classroom – L’ora di tutti noi

Il secondo è “Assassination classroom – L’ora di tutti noi” di Masaki Kitamura, film del genere anime che riporta sul grande schermo il professor Korosensei - in realtà una creatura gialla fornita di tentacoli, capace di muoversi a velocità Mach 2 - e la sua classe con nuove avventure tratte dal manga originale e mai trasposte prima in animazione.