Sala Pastrone, tornano i corsi di cinema con due novità

Riprendono, caratterizzati da due novità, i corsi di cinema nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri.

Innanzitutto il Corso sul linguaggio cinematografico, il primo della stagione 2026/2027, comprenderà, a differenza del passato, un incontro ulteriore dedicato all’utilizzo sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale.

Le parole del docente del corso

«Con l’avvento della tecnologia digitale - commenta Umberto Ferrari, storico del cinema e insegnante del corso -l’immagine si è evoluta e ha moltiplicato la sua diffusione. Fondamentale, quindi, soprattutto per i ragazzi, ma anche per gli adulti, è essere educati a conoscere il linguaggio audiovisivo per poter sviluppare un senso critico che protegga da questo bombardamento visivo, con un potenziamento recente dovuto all’utilizzo sempre più diffuso e massiccio dell’intelligenza artificiale. Vedo, infatti, circolare sempre più spesso immagini falsificate, sofisticate, molto realistiche, ma che con un’attenta analisi è possibile smascherare».

«Quest’anno, quindi - conclude - oltre ai tradizionali incontri sulla grammatica audiovisiva, la scala dei piani, i movimenti di macchina, l’uso di sonoro e montaggio, il cinema di animazione, dedicherò particolare attenzione al tema dell’intelligenza artificiale. Proprio per la valenza sociale di questo argomento, il corso si terrà non solo in Sala Pastrone, ma anche (e questa è la seconda novità) al Cinema Lumiere di corso Dante, che fa capo ai Salesiani, da sempre impegnati nell’educazione dei giovani».

Sedi e orari

Il corso, comprendente cinque incontri da un'ora ciascuno, avrà orari diversi a seconda della sede: in Sala Pastrone si terrà il giovedì alle 18 a partire dal 10 settembre; al Lumière il lunedì (alle 18.30 o alle 20.45) dal 21 settembre.

Per informazioni sui costi e iscrizioni: corsi.salapastrone@gmail.com, corsi.lumiereasti@gmail.com.