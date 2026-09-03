Da Diego Abatantuono al film di animazione sui cuccioli Paw Patrol, ecco le nuove uscite al cinema

Settembre si apre nelle sale astigiane con quattro novità per tutti i gusti. La commedia italiana punta su "Il malloppo" di Volfango De Biasi, con Diego Abatantuono ex rapinatore nei guai, affiancato da un’improbabile coppia di detective interpretati da Michele Foresta e Max Angioni.

I toni si fanno più intimi con "Sunny dancer", toccante racconto di formazione guidato da Bella Ramsey nei panni di un’adolescente che ritrova la vita in un campo estivo per ragazzi guariti dal cancro. Spazio anche all'ironia d'Oltralpe con "Fammi il piacere", commedia francese con François Cluzet e Alexandra Lamy sulla riscoperta della passione di coppia.

Infine, grande attesa per i più piccoli: sabato 5 e domenica 6 settembre arrivano in anteprima le avventure di "Paw Patrol - Missione dinosauri".

Il malloppo

Il film, diretto da Volfango De Biasi, vede protagonista Diego Viani (Diego Abatantuono), ex rapinatore famoso negli anni Ottanta per i suoi colpi "a mano disarmata".



Ha ormai chiuso con il crimine e dopo una lunga detenzione si è rifatto una vita a Ferrara, dove gestisce una piccola osteria e cerca di tenere il passato sepolto. Al suo fianco c’è), amico fidato ed ex investigatore privato ora alle prese con casi di infedeltà coniugale, affiancato dall’improbabile), stagista non retribuito, mammone e goffo, deciso a diventare detective nonostante la totale mancanza di talento. La quiete di Diego finisce con il ritorno di, una vecchia complice che lo accusa di aver rubato il bottino dell’ultimo colpo.Poco dopo, Salamandra viene trovata morta e Diego, con il suo passato ingombrante, diventa il principale sospettato dell'indagine guidata dal commissario Castrone (Antonio Catania), che nutre da anni rancore verso Diego.

Sunny dancer

Il film, diretto da George Jaques, racconta la storia di Ivy (Bella Ramsey), una diciassettenne determinata a lasciarsi alle spalle il cancro, le cure, la compassione degli altri e l’etichetta di ragazza malata. Per questo accoglie con scarso entusiasmo la decisione dei genitori di mandarla a trascorrere l’estate in un campo per adolescenti e giovani adulti sopravvissuti al tumore, il Children Run Free Camp.

All’inizio Ivy fatica ad adattarsi alle regole e all’idea di essere trattata come una bambina. Ma, con il passare delle settimane, l’incontro con un gruppo di ragazzi, fragili ma ribelli, cambia gradualmente il suo punto di vista.

Tra amicizie inaspettate, fughe notturne, primi amori, scherzi, trasgressioni e momenti di vulnerabilità, Ivy scopre una comunità capace di comprenderla come nessun altro.

Nel cast anche James Norton, Neil Patrick Harris, Ruby Stokes.

Paw Patrol - Missione dinosauri

In anteprima sabato 5 e domenica 6 settembre, in vista dell'uscita ufficiale il 9 settembre, il film di animazione di Cal Brunker che vede prortagonista la squadra di cuccioli specializzati nel salvataggio Paw Patrol.

Dopo essere stati travolti da una misteriosa tempesta, i cuccioli si ritrovano catapultati su un’isola tropicale inesplorata, un luogo fuori dal tempo dove i dinosauri dominano incontrastati. Qui incontrano Rex, un cucciolo rimasto isolato per anni, che ha trasformato la sopravvivenza in una missione, diventando il massimo esperto di quel mondo primordiale. Ma la tregua dura poco. Il loro storico rivale, il sindaco Humdinger, arriva sull’isola deciso a sfruttarne le risorse naturali senza alcun riguardo. Le sue azioni scatenano però una catastrofe: il risveglio di un gigantesco vulcano dormiente.

Tra giungle selvagge, creature preistoriche e pericoli inarrestabili, la Paw Patrol si trova ad affrontare la sfida più grande di sempre.

Fammi il piacere

Il film, diretto da Reem Kherici, vede protagonisti Fanny e Thomas, felicemente sposati da vent’anni e oltre all’amore sono uniti da una complicità che sembra incrollabile. Finché, un giorno, emerge una verità rimasta nascosta per vent’anni. Fanny confessa di non aver mai provato un orgasmo. Per Thomas, un ingegnere abituato a risolvere ogni problema con la logica, la rivelazione è uno shock che manda in pezzi le sue certezze. Ma, invece di farsi travolgere dall’orgoglio, decide di trasformare questa confessione in una prova d’amore. Accettando una sfida audace e insolita, si mette al lavoro per progettare e inventare un dispositivo rivoluzionario dedicato al piacere femminile.

Fanny e Thomas finiranno per riscoprire se stessi e cambiare per sempre le regole del gioco.

Nel cast Alexandra Lamy, François Cluzet, Delphine Baril, François Bureloup.