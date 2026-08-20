Le novità al cinema: dall'atteso "Oceania" all'oscura dimensione di "Insidious: Fuori dall'Altrove"

Le sale cinematografiche astigiane rinnovano la programmazione con una settimana che alterna grandi produzioni, horror, fantasy e commedie. Tra i titoli più attesi è arrivato ieri il film di “Oceania”, che riporta sul grande schermo il viaggio di Vaiana e del semidio Maui, mentre gli appassionati del brivido potranno immergersi nell’oscura dimensione di “Insidious: Fuori dall’Altrove”. Mercoledì 26 agosto, poi, un appuntamento dedicato ai fan del giovane mago più famoso della storia del cinema: torna nelle sale, per il 25esimo anniversario, “Harry Potter e la pietra filosofale”, primo capitolo della celebre saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

Oceania

La pellicola è il remake, in versione film, tratto dal titolo d'animazione del 2016, cui è poi seguito un secondo capitolo nel 2024.

Vede Catherine Laga'aia nel ruolo della protagonista Vaiana e Dwayne Johnson che, oltre a essere co-produttore, ha ripreso il ruolo di Maui dopo averlo doppiato nell'originale animato.



Ambientato nell’antica Polinesia vede appunto come protagonista Vaiana, la giovane figlia del capo del villaggio di Motunui, un’isola abitata da una lunga stirpe di navigatori ed esploratori che, da generazioni, ha scelto di non spingersi oltre la barriera corallina.Quando però la prosperità del popolo è in pericolo, in quanto il pesce comincia a scarseggiare e la vegetazione dell’isola a morire, Vaiana sente sempre più forte il richiamo dell’oceano e comprende che il destino del suo popolo dipende da un viaggio oltre i confini conosciuti.Insieme a lui dovrà restituire il cuore mistico della dea Te Fiti, sottratto molto tempo prima, e porre fine a un’oscura piaga che sta devastando il mondo.Per Vaiana sarà l’inizio di un’epica avventura attraverso l’oceano, durante la quale dovrà affrontare creature straordinarie, tempeste e pericoli inaspettati, ma soprattutto scoprire la propria forza e il coraggio necessario per diventare la guida di cui il suo popolo ha bisogno.







Insidious: Fuori dall’Altrove

“Insidious: fuori dall’Altrove”, diretto da Jacob Chase, vede al centro la storia di Gemma (Amelia Eve), una giovane madre che cresce sua figlia nella stessa casa in cui è cresciuta lei.

La sua vita cambia radicalmente quando scopre di poter viaggiare nell’Altrove, una dimensione oscura abitata da anime perdute, spiriti vendicativi e demoni in cerca di accesso al mondo dei vivi. Ben presto, però, emerge un aspetto ancora più inquietante. Gemma non si limita a entrare in quel regno, ma possiede la capacità di riportare nel mondo reale ciò che incontra nell’Altrove. Questa abilità, tanto straordinaria quanto pericolosa, attira l’attenzione di entità maligne che iniziano a darle la caccia. Quando i demoni comprendono la portata del suo potere, il confine tra i due mondi si assottiglia pericolosamente, trasformando la realtà in un nuovo e terrificante terreno di gioco per le forze oscure.

Tra la necessità di proteggere sua figlia e il richiamo irresistibile dell’Altrove, Gemma dovrà affrontare le conseguenze del suo potere.

Harry Potter e la pietra filosofale

In occasione del 25esimo anniversario, viene riproposto, dal 26 agosto, “Harry Potter e la pietra filosofale”, adattamento cinematografico del best-seller di J.K. Rowling diretto da Chris Columbus con Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson.

Harry Potter scopre nel giorno del suo 11esimo compleanno di essere il figlio orfano di due potenti maghi e di possedere straordinari poteri magici. Nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Harry si troverà a vivere un’avventura tra le più incredibili. Imparerà a volare praticando il Quidditch e giocherà un’emozionante partita a scacchi viventi prima di affrontare un mago malvagio, determinato a distruggerlo.

One night only - Quando tutto è possibile

Il film, diretto da Will Gluck, è ambientato a New York nella notte dell’anno in cui alle persone single è permesso fare sesso liberamente. Tra migliaia di incontri fugaci e occasionali, Owen (Callum Turner), che si è appena lasciato, e Allie (Monica Barbaro), inguaribile romantica e piena di speranze, potrebbero essere gli unici due single alla ricerca di qualcosa di più di una semplice avventura.

Quando si incontrano entrambi avvertono una scintilla, ma una serie di passi falsi e missioni secondarie complicherà la loro notte e la loro conoscenza…