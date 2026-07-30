Avviata ieri nel cortile di Palazzo Ottolenghi la rassegna "Cinema Cinema"

Prosegue, nelle sale cinematografiche, la programmazione di film usciti nelle settimane precedenti, guidata dal kolossal “Odissea”, diretto e co-prodotto dal regista premio Oscar Christopher Nolan, e dal titolo che è uscito ieri, ovvero “Spider-Man: brand new day” di Destin Daniel Cretton. Un film che ha incassato, nel primo giorno di programmazione, già 4 milioni di euro al box office italiano. Dato che segna il miglior debutto di sempre per il franchise di Spider-Man in Italia e per un film Sony Pictures, superando in entrambi i casi il precedente capitolo “Spider-Man: no way home”, che nel 2021 aveva registrato il primo giorno di programmazione oltre 2,9 milioni di euro.

"Spider-Man: brand new day"

Interpretato da Tom Holland, Sadie Sink e Zendaya, “Spider-Man: brand new day” segna il 38esimo film del Marvel Cinematic Universe, nonché il sequel di “Spider-Man: no way home”. La pellicola apre un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e l'Uomo Ragno, ancora una volta interpretato da Tom Holland. Sono passati quattro anni dagli eventi di “No way home” e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.

Rassegna “Cinema Cinema”

Intanto ha preso il via ieri (mercoledì), nel cortile di Palazzo Ottolenghi (corso Alfieri 350, Asti), “Cinema Cinema”, la rassegna cinematografica all’aperto giunta alla 44esima edizione.

Promossa dall’Assessorato comunale alla Cultura con il circolo cinematografico Vertigo e il cinecircolo Don Bosco, si terrà fino al 26 agosto proponendo un’ampia selezione di lungometraggi, dai titoli campioni d’incasso della stagione che sta per terminare ai film cult (restaurati e digitalizzati), per un totale di 29 proiezioni. Proiezioni che cominciano sempre alle 21.30, appunto nel cortile di Palazzo Ottolenghi (corso Alfieri 350), dove è stata allestita la biglietteria ed è presente anche un punto ristoro.

Prevista anche quest’anno la doppia proiezione quotidiana, con l’appuntamento delle 17.30 nella Sala Pastrone del Teatro Alfieri (dove si tiene anche quella serale in caso di maltempo).

Novità dell’edizione 2026 è la promozione riservata ai ragazzi, come spiega Fabio Grandi, presidente del cinecircolo Don Bosco. «In occasione del 60esimo compleanno del cinecircolo, che cade quest’anno - indica - abbiamo deciso di proporre una iniziativa. Anche se svolgiamo l’attività in modo indipendente a servizio della città da diversi anni, le radici del cinecircolo affondano nell’oratorio Don Bosco, vocato all’attenzione verso i giovani. Per questo abbiamo proposto l’estensione del biglietto ridotto, pari a 4 euro, ai ragazzi e ai giovani adulti dagli 11 ai 35 anni. Chi vuole usufruire dell’iniziativa deve recarsi in due appositi spazi comunali per ritirare i voucher da convertire alla biglietteria di “Cinema Cinema” con l’emissione fiscale».

I ragazzi dagli 11 ai 22 anni devono recarsi negli spazi di DesTEENazione, in via Goltieri 3, dal lunedì al sabato dalle 14 alle 19 (Wapp: 350/9186802). I giovani dai 22 ai 35 anni negli spazi dell’Informagiovani in via Natta 3, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 (Wapp: 334/1155574).