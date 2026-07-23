Weekend al cinema: dall'incubo negli abissi alle commedie, aspettando il ritorno di Spider-Man

Fine settimana ricco di emozioni nelle sale cinematografiche della città. Con l'arrivo dei nuovi titoli in cartellone da oggi (giovedì) - ad eccezione del nuovo capitolo della saga Spiderman, in arrivo mercoledì 29 luglio - il grande schermo è pronto ad accogliere gli appassionati di ogni genere: dalle atmosfere ad alto tasso di tensione degli abissi oceanici alle commedie francesi, passando per la drammaticità del mondo contemporaneo e la magia dei grandi blockbuster internazionali.

Deep Water - Incubo dagli abissi

In questo film il regista Renny Harlin guida un cast guidato da Aaron Eckhart, Ben Kingsley e Angus Sampson per trascinare in un’esperienza drammatica e ad altissima tensione. La pellicola racconta la drammatica esperienza di un gruppo di passeggeri a bordo di un volo intercontinentale in viaggio da Los Angeles a Shanghai. Durante il tragitto, un grave guasto costringe l’aereo ad un atterraggio di emergenza nel mezzo dell’oceano, trasformando la traversata in un terrificante incubo senza via di fuga. Lo schianto avviene in acque infestate da spaventosi squali affamati. I sopravvissuti, di nazionalità ed età diverse, restano intrappolati tra i rottami dell’aereo che lentamente affonda, isolati e lontani da qualsiasi possibilità di soccorso. Il panico si diffonde rapidamente, la tensione cresce e la sopravvivenza diventa una lotta contro il tempo e contro la paura. Per salvarsi, il gruppo dovrà superare conflitti personali e barriere culturali, imparando a collaborare in condizioni estreme. Ogni scelta può essere fatale e la solidarietà diventa l’unica, fragile possibilità di sopravvivenza…

Terapia di famiglia

Spazio anche alla commedia degli equivoci “Terapia di famiglia”, diretta da Arnaud Lemort e interpretata da Christian Clavier, Baptiste Lecaplain e Claire Chust. Protagonista il dottor Olivier Béranger, psicanalista che ha in cura Damien, un paziente affetto da varie patologie: è ipocondriaco, claustrofobico, ha paura degli uccelli, del buio e del fallimento, e soffre di tendenze autodistruttive e suicide. Dopo cinque anni di analisi e l'ennesimo tentativo di Damien di gettarsi dal balcone del suo studio, il dottor Béranger decide di sospendere le sedute con il giovane e lo congeda dandogli un ultimo consiglio: trovare un'anima gemella nevrotica quanto lui e innamorarsene per superare tutte le sue manie. Peccato che la scelta di Damien cada (inconsapevolmente) su Alice, l'unica figlia di Olivier, e la ragazza decida di presentarlo a casa in occasione dell'anniversario di matrimonio dei genitori, con la prospettiva di annunciare il loro fidanzamento. Da quel momento Olivier cercherà di liberarsi del futuro genero, tra due segreti: Damien non ha rivelato ad Alice di essere stato paziente di suo padre, così come il dottore non ha detto alla moglie di essere stato lo psicanalista di Damien.

Blue

Diretto da Eleonora Puglia e interpretato da Alexia Cozzi, Shaen Barletta e Rocco Siffredi, “Blue” è un'opera provocatoria che esplora le scelte estreme. Luce, vent’anni, di ottima famiglia, è innamorata di Loris, un giovane meccanico che i suoi genitori e i suoi amici considerano inadeguato a lei. Quando il ragazzo finisce in un brutto giro, lei cerca disperatamente il denaro necessario per tirarlo fuori dai guai. L’unica a offrirle una soluzione è Vicky, un’amica che ha costruito la propria fortuna su Blue, piattaforma di contenuti hard: in una sola notte Luce potrebbe guadagnare tutto ciò che serve per pagare i debiti del ragazzo. Luce accetta. Tuttavia questa scelta innescherà una reazione a catena inarrestabile che travolgerà ogni sua certezza. All’alba il debito sarà saldato, ma per Luce nulla sarà più come prima.

Spider-Man: Brand New Day

È senza dubbio uno dei titoli più attesi della stagione, in uscita mercoledì 29 luglio: diretto da Destin Daniel Cretton e interpretato da Tom Holland, Sadie Sink e Zendaya, “Spider-Man: Brand New Day” segna il 38esimo film del Marvel Cinematic Universe, nonché il sequel di “Spider-Man: No Way Home” del 2022. La pellicola apre un capitolo completamente nuovo per Peter Parker e l'Uomo Ragno, ancora una volta interpretato da Tom Holland. Sono passati quattro anni dagli eventi di “No Way Home” e Peter è ora un adulto che vive in completa solitudine, avendo volontariamente cancellato se stesso dalla vita e dai ricordi di chi ama. Combattendo il crimine in una New York che non conosce più il suo nome, si è dedicato interamente alla protezione della sua città – uno Spider-Man a tempo pieno – ma con l’intensificarsi delle sue responsabilità, la pressione scatena una sorprendente evoluzione fisica che mette a repentaglio la sua stessa esistenza, mentre una nuova e misteriosa serie di crimini dà origine a una delle minacce più pericolose che abbia mai affrontato.