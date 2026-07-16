Arriva oggi nei cinema "Odissea", il nuovo e atteso kolossal del regista premio Oscar Christopher Nolan

È considerato l’evento cinematografico dell’anno. Parliamo del film "Odissea", il nuovo e atteso kolossal, in uscita oggi (giovedì) anche nelle sale astigiane, scritto, diretto e co-prodotto dal regista premio Oscar Christopher Nolan.

E' questo il titolo di punta delle nuove uscite nei cinema della provincia, cui si aggiunge il film drammatico "Separazioni", mentre nelle sale continua la programmazione di diversi altri titoli, tra cui i film di animazione "Minions & Monsters" e "Toy story 5".

Odissea

Dopo il successo di "Oppenheimer", il cineasta britannico firma il suo progetto più ambizioso confrontandosi per la prima volta con un grande classico della letteratura antica. Adattando il poema epico di Omero, Nolan trasforma il periglioso ritorno di Odisseo (interpretato da Matt Damon, alla sua terza collaborazione con il regista dopo "Interstellar" e "Oppenheimer") in un’esperienza visiva senza precedenti, potenziata dall'uso della tecnologia IMAX.

Il film ripercorre il travagliato viaggio del re di Itaca dopo la caduta di Troia. Tra le insidie dei mari, l'eroe dovrà affrontare creature leggendarie come il Ciclope Polifemo (Bill Irwin), la maga Circe (Samantha Morton), la ninfa Calipso (Charlize Theron) e il letale canto delle Sirene, ostacolato dall'ira degli dei ma protetto dalla dea della saggezza Atena, interpretata da Zendaya. Nonostante le imponenti scene d'azione e gli effetti straordinari, il cuore pulsante dell'opera rimane intimista: la disperata brama di un uomo di riabbracciare la famiglia e riprendere possesso del proprio regno.

A dare corpo a questa epopea è un cast di primissimo ordine. Accanto a Damon troviamo Anne Hathaway nei panni della fedele Penelope e Tom Holland in quelli del figlio Telemaco. Robert Pattinson veste i panni dell'ambizioso pretendente Antinoo, mentre Lupita Nyong'o sdoppia il suo talento tra Elena e Clitemnestra. Completano il cast Benny Safdie (Agamennone), Jon Bernthal (Menelao), Elliot Page (Sinone) e James Remar (Tiresia).

Separazioni

Come si sopravvive alla ferita più lacerante, quella che segna per sempre l'esistenza di un genitore? È attorno a questo interrogativo universale che si sviluppa "Separazioni", il nuovo e toccante film scritto e diretto da Stefano Chiantini, pronto a conquistare il pubblico dei nostri cinema dopo il caloroso accoglimento ottenuto all’ultimo Festival di Torino. Distribuito da Fandango, il lungometraggio è una coproduzione Italia-Francia firmata da World Video Production e Live.com con Rai Cinema, in collaborazione con Bling Flamingo.

Al centro della narrazione c'è la quotidianità di Mara (Barbora Bobulova), insegnante consapevole e attenta, e di suo marito Pietro (Adriano Giannini). Una coppia all'apparenza solida e una famiglia serena, completata dai due figli Laura e Agostino. Pietro trasmette ai ragazzi una viscerale passione per le vette, e la giovanissima Laura dimostra ben presto il talento e la determinazione di una vera e propria scalatrice. Ma l'animo degli adolescenti è guidato anche da uno spirito anticonformista e ribelle. Quando Laura decide di non seguire fino in fondo le raccomandazioni dei genitori, rimanendo bloccata con il fidanzato durante un'escursione in alta quota, il tempo improvvisamente si ferma.

Da quel momento, il film si trasforma in una sottile e penetrante indagine sull'attesa. Il ritorno che non avviene trascina la famiglia in un'angoscia strisciante: il dolore lancinante dell'assenza comincia a scavare nell'intimità dei protagonisti, frammentando le certezze, logorando gli affetti e facendo affiorare segreti, fragilità inattese e tradimenti taciuti.





