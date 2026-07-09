Da "Election day" alla riedizione in 4K del film "The Doors" di Oliver Stone, ecco le nuove uscite al cinema

Mentre prosegue la programmazione dei nuovi capitoli di due noti film di animazione - “Minions & Monsters” e “Toy story 5” - esce oggi nelle sale “Election day”, diretto da Giorgio Amato, con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Antonio Gerardi, Crisula Strafida.

Election day

Ecco la storia. L’onorevole Renata Innocenti è una deputata progressista in corsa per ricoprire l’incarico di Ministro dell’Istruzione, nel caso la sua coalizione dovesse vincere le elezioni. La sera dello spoglio, la deputata e il suo team si riuniscono a casa in attesa dei risultati elettorali. I primi sondaggi danno i due principali schieramenti alla pari, lasciando presagire che l’esito del voto verrà deciso all’ultima scheda. Quello che la deputata non può immaginare è che nelle stesse ore il suo compagno, il giornalista sportivo Carlo De Santis, finisca al centro delle polemiche perché, nel corso di un collegamento a bordo campo, litiga con un calciatore di origine africana e gli rivolge un insulto razzista. Quando la notizia viene fuori per la deputata si scatena il finimondo, in un crescendo di situazioni grottesche che le stravolgeranno la vita e la carriera politica.

Tra pressioni politiche, colpi di scena, tensioni familiari, opportunismi e scelte difficili, Renata dovrà decidere fino a che punto è disposta a spingersi per salvare ciò che ha costruito.

Lupin III - Il castello di Cagliostro

Tra le nuove uscite anche due proiezioni-evento, in entrambi i casi nelle sale da lunedì 13 a mercoledì 15 luglio.

Il primo è “Lupin III - Il castello di Cagliostro” di Hayao Miyazaki. Torna infatti nelle sale il film che nel 1979 segnò l’esordio del regista Premio Oscar, oggi celebrato come uno dei più grandi maestri dell’animazione mondiale. Una delle avventure più iconiche del terzo capitolo della saga di Lupin viene proposta in una versione restaurata e rimasterizzata in 4K.

Ecco la trama. Dopo un colpo al casinò che non ha portato i risultati sperati, Lupin e Jigen decidono di impossessarsi delle preziose matrici che un potente falsario, il Conte di Cagliostro, tiene nel suo castello: arrivati sul posto, però, i due si imbattono nella bella Clarissa, promessa sposa in fuga dal crudele Conte che la desidera per meri motivi di interesse. Seppur braccato da Zenigata, Lupin aiuta la ragazza e si trova quindi costretto a dover affrontare un nemico insidioso.

The Doors

La seconda proiezione-evento è “The doors”. Torna infatti nelle sale, anche in questo caso restaurato in 4K, il film biografico del 1991 di Oliver Stone.

Il famoso regista aveva catturato il caos edonistico e la creatività della fine degli anni ’60, ripercorrendo la vita e l’epoca dell’enigmatico e magnetico frontman dei Doors, Jim Morrison (Val Kilmer), in uno straordinario viaggio sonoro, ripercorrendo il rapporto turbolento con la sua musa Pamela Courson, la formazione della band nella California meridionale, la sua sperimentazione delle sostanze allucinogene e il suo interesse per l’occulto, fino alla sua tragica morte all’età di 27 anni a Parigi.