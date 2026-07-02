I film da vedere nelle sale astigiane: da "Minions & Monsters" alla commedia romantica francese

Quattro nuovi titoli arricchiscono da oggi (giovedì) il cartellone delle sale cinematografiche astigiane. Titoli che spaziano tra generi molto diversi, offrendo proposte per adulti, famiglie e appassionati del cinema di paura. Si va dal dramma americano alla commedia sentimentale francese, fino all'animazione e ad un nuovo capitolo di una delle saghe horror più amate degli ultimi decenni.

Minions & Monsters

L'appuntamento dedicato alle famiglie è con "Minions & Monsters", nuova avventura dei celebri personaggi gialli diretta da Pierre Coffin e Patrick Delage, uno spin-off che strizza l'occhio al cinema fantasy classico.

Questa volta, a causa di un incantesimo andato storto nei sotterranei del castello di un giovane Gru, i Minions vengono catapultati in una dimensione parallela popolata da creature mitologiche e mostri medievali. Per fare ritorno a casa, dovranno allearsi con un drago vegetariano e sconfiggere un perfido stregone, tra gag visive a ritmo serrato e una colonna sonora trascinante.



Tra comicità, ritmo e numerosi riferimenti ai grandi classici del cinema fantastico, il film si propone come uno deiper il







Rebuilding

Passando al genere drammatico, nelle sale anche "Rebuilding", diretto da Max Walker-Silverman, che vede nel cast Josh O'Connor, Meghann Fahy, Lily LaTorre e Kali Reis.

Al centro una storia di perdita e rinascita. Protagonista è Dusty, allevatore del Colorado che vede il proprio ranch andare distrutto in un violento incendio. Costretto a ricominciare da zero, è anche chiamato a ricucire i rapporti con la piccola Callie-Rose avuta dall'ex compagna Ruby, senza smettere di sognare, però, di riaprire un giorno la sua fattoria, ripiantare tutti gli alberi e lasciarci pascolare di nuovo gli animali.

Un racconto intenso e misurato che riflette sulla capacità di ricostruire una vita quando tutto sembra perduto, sostenuto dall'interpretazione di Josh O'Connor.







Cos'è l'amore?

Appartiene invece al genere della commedia romantica "Cos'è l'amore". Con la regia di Fabienne Gorgeart, il film vede come attori Laure Calamy, Vincent Macaigne, Lyes Salem, Mélanie Thierry e Gregoiere Leprince-Ringuet.

A Rouen, Marguerite vive serena con il compagno e la figlia adolescente, mantenendo al tempo stesso un rapporto amichevole con Fred, suo primo marito da cui ha divorziato. Un giorno l'uomo le annuncia di volersi risposare, e le chiede aiuto per una semplice pratica di annullamento anche della loro unione religiosa.

Marguerite si mostra disponibile, ma la burocrazia della Chiesa complica le cose e la costringe a rimettere in esame la natura del suo rapporto con Fred, nonché la storia trascorsa insieme e la figlia che condividono. Il caso finirà per coinvolgere tutti i membri di questa strana famiglia allargata, portando la comitiva fino a confrontarsi con i vertici del Vaticano.







La casa - Il rogo del male

Infine, per gli appassionati del brivido, arriverà da mercoledì 8 luglio "La casa – Il rogo del male", nuovo capitolo della saga horror diretto da Sebastien Vanicek, che vede nel cast Luciane Buchanan e Hunter Doohan. Dopo la perdita del marito, una donna cerca conforto presso i suoceri nella loro isolata casa di famiglia. Mentre uno dopo l'altro vengono trasformati in Deadites – rendendo l'incontro un infernale riunione di famiglia – scoprirà che i voti pronunciati in vita continuano a vivere anche oltre la morte. Atmosfere cupe, tensione costante e scene di forte impatto caratterizzano un film che mantiene gli elementi classici della serie, aggiornandoli con uno stile contemporaneo e un ritmo serrato.