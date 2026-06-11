"Disclosure day", il regista Steven Spielberg torna ad esplorare il tema degli alieni

Sono due, molto diversi tra loro, i film in uscita oggi (giovedì) inseriti nella programmazione delle sale cinematografiche astigiane.

Disclosure day

In primo luogo il film che celebra l'atteso ritorno del noto regista Steven Spielberg al genere fantascientifico con "Disclosure Day", con cui torna a esplorare il tema degli Ufo, richiamando le atmosfere di capolavori immortali come "Incontri ravvicinati del terzo tipo".

La trama si snoda attorno a due figure centrali: Daniel Kellner (Josh O' Connor), un esperto di cybersicurezza che sottrae file governativi segreti per rivelare una verità nascosta da decenni, e Margaret Fairchild (Emily Blunt), una meteorologa che inizia a manifestare inspiegabili capacità linguistiche extraterrestri. Contro Kellner, mentre ombre di un'imminente guerra mondiale pesa[no] su tutta l'umanità, si scatena così una caccia all'uomo guidata dal suo capo (Colin Firth) per cercare di fermarlo.

Il film, scritto da David Koepp, non è solo un'opera di fantascienza, ma un thriller politico che riflette sulla comunicazione e sulla verità in un'epoca dominata dalla manipolazione delle immagini. Spielberg mette al centro l'essere umano e l'empatia, suggerendo che il segreto dei segreti non appartenga a chi lo nasconde, ma all'umanità intera.

Tra amore e inganni

Per chi cerca leggerezza e atmosfere solari, debutta oggi sul grande schermo Tra amore e inganni.

Diretta da Kat Coiro, la commedia vede Halle Bailey nei panni di Anna, un'aspirante chef che, dopo aver perso lavoro e casa, decide di partire all'avventura verso l'Italia.

La vicenda si accende quando Anna, rifugiatasi in una villa in Toscana, viene scambiata per la fidanzata del proprietario Matteo dalla madre di lui, Gabriella, interpretata da un’elegante Isabella Ferrari.

L'equivoco si complica ulteriormente con l'arrivo del cugino Michael, interpretato dal carismatico Regé-Jean Page. Tra i paesaggi mozzafiato di Pienza e della Val d’Orcia, la protagonista dovrà fare i conti con i propri sogni e con un'attrazione improvvisa che minaccia di svelare la sua bugia.

Il film si propone come un omaggio alla commedia romantica dal sapore retrò, puntando sulla chimica tra i protagonisti e sul fascino dei borghi italiani.