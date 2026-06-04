Dalla commedia "Smart working" ai capolavori del passato restaurati in 4k

In attesa del pubblico estivo, l’offerta delle sale cinematografiche astigiane si diversifica spaziando dalla commedia che analizza le nevrosi contemporanee al dramma scolastico, fino a restauri in 4K che riportano sul grande schermo capolavori indimenticati.

Smart working

Il titolo di punta per la commedia italiana è “Smart working”, scritto e diretto da Svevo Moltrasio, che esce oggi (giovedì) con Vision Distribution. Il film segna un momento di maturazione per Maccio Capatonda, che interpreta Giuliano, un impiegato che, nel tentativo disperato di difendere il proprio privilegio del lavoro da remoto, finisce per trasformare la casa in un ufficio collettivo per i suoi colleghi meno produttivi. Girato interamente a Torino — tra Borgo Dora, via Principe Amedeo e la Crocetta — il film trasforma lo spazio domestico in un campo di battaglia tragicomico.

Da quando l’azienda per cui lavora ha adottato lo smart working, Giuliano ha scoperto il paradiso: meno lavoro ma più redditività, più famiglia e tempo per le sue passioni. Sua moglie Laura (Sara Lazzaro), aspirante scrittrice, è incinta del secondo figlio e i due sono in cerca di una casa più grande. Intanto però l’azienda minaccia di riportare tutti in ufficio perché i suoi colleghi, invece, lavorano ma rendono pochissimo!

Deciso a motivare e spronare i colleghi per non perdere il lavoro da casa, Giuliano riallaccia così i rapporti con alcuni di questi tra cui lo sbadato Stefano, romano fuori sede, e Gianni, un office manager ultrasettantenne in pensione da anni. Uno dopo l’altro, tutti i colleghi si trasferiscono in smart working a casa di Giuliano, tanto da coinvolgerlo, insieme a Laura e al piccolo Luca, in una serie di assurde disavventure, progetti strampalati e disastri continui. Giuliano dovrà capire se riuscirà a salvare lavoro, famiglia… e sanità mentale.

Accanto a Capatonda, la partecipazione straordinaria di Maurizio Nichetti.

Domani interrogo

Parallelamente alle risate, il cinema italiano continua a interrogarsi sul sociale con “Domani interrogo” di Umberto Carteni, tratto dal romanzo di Gaja Cenciarelli. Il film, pur essendo uscito a febbraio, continua a far discutere per la sua capacità di raccontare la periferia romana lontano dagli stereotipi. Anna Ferzetti veste i panni di una professoressa d’inglese che affronta una classe del carcere di Rebibbia composta da ragazzi che si sentono già esclusi dalla società.

Scary Movie 6

"Scary Movie 6" è il ritorno di un franchise storico: ventisei anni dopo il primo capitolo, i fratelli Wayans tornano alla guida della saga per fare a pezzi i nuovi trend dell'orrore, dai cosiddetti “elevated horror” ai vari reboot e sequel come “Scream 6”, “Megan” e “Longlegs”.

Master of the Universe

"Masters of the Universe" di Travis Knight riporta il Principe Adam, interpretato da Nicholas Galitzine, su Eternia per combattere lo Skeletor di Jared Leto. Con un cast che vanta nomi come Idris Elba nel ruolo di Man-At-Arms e Camila Mendes in quello di Teela, il film promette di unire generazioni di fan in un'avventura visivamente imponente.

Gli ultimi giorni del Paradiso

Nelle sale "Gli ultimi giorni del Paradiso": uscito lo scorso aprile, è diretto da João Nuno Pinto e interpretato da Margarida Marinho, Beatriz Batarda, Rita Cabaço, Jorge Andrade, José Pimentão. Al centro la cronaca di un incendio, tanto reale quanto metaforico, alimentato dall'egoismo umano e da una visione predatoria del mondo.

La gioia

"La gioia", uscito lo scorso febbraio, è di Nicolangelo Gelormini e vede nel cast Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi. Gioia, insegnante di francese solitaria, incontra Alessio, studente cinico: nasce un legame proibito che la trasforma, ma lui ha altri piani.

Rufus - Il draghetto marino che non sapeva nuotare

“Rufus - Il draghetto marino che non sapeva nuotare” arriva per i più piccoli: una favola ecologista che ribalta la prospettiva sul mostro di Loch Ness, suggerendo che la vera "bestia" pericolosa sia l'essere umano.







Principessa Mononoke

"Principessa Mononoke" di Hayao Miyazaki è in sala restaurato in 4K e con un nuovo doppiaggio italiano. Questa nuova versione promette di offrire un'esperienza sensoriale rinnovata, permettendo di apprezzare la profondità cromatica dei fondali dipinti a mano dello Studio Ghibli e la colonna sonora epica di Joe Hisaishi, rinvigorendo un messaggio ambientalista più attuale che mai.

Stand by me - Ricordo di un'estate

Da lunedì 8 a mercoledì 10 giugno sarà in programma “Stand by me - Ricordo di un'estate”. A 40 anni dall'uscita, il capolavoro di Rob Reiner tratto da Stephen King torna a commuovere il pubblico grazie alla rassegna “Back to Cult” di Nexo Studios. Il viaggio di Gordie, Chris, Teddy e Vern rimane il punto di riferimento assoluto per i racconti di formazione, capace di ricordare a ogni spettatore che la forza delle amicizie nate a dodici anni è un segno indelebile che nessuna età adulta può cancellare.

La messa è finita e Bianca

Infine, altre due versioni restaurate di due film diretti da Nanni Moretti: “La messa è finita” (1985) e "Bianca" (1984).