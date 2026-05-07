"L'amore sta bene su tutto" e "Antartica" tra i film in uscita oggi al cinema

Le sale astigiane accendono il grande schermo con una settimana ricca di novità, tra storie d’amore imprevedibili, missioni ai confini del mondo, battaglie epiche e pecore detective, tutte storie al centro dei film in uscita a partire da oggi (giovedì). Senza dimenticare i documentari musicali e i grandi ritorni cult.

L'amore sta bene su tutto

“L’amore sta bene su tutto” di Giampaolo Morelli - anche nel cast con Max Tortora, Claudia Gerini - è incentrato su tre storie che si intrecciano per esplorare le diverse sfumature dell’amore.

La prima ha per protagonista Vittoria, una politica di spicco che, per motivi di immagine, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. A causa di un errore burocratico si ritrova ad accogliere un uomo adulto. Da questo malinteso nasce un legame inaspettato, che la porterà a scoprire la forza dell’amore genitoriale, capace di superare ogni barriera.

Parallelamente, Stefano Casati, autore cinico del bestseller ”7 passi per lasciare il partner ed essere felici”, che si innamora di Federica, una donna lasciata proprio seguendo i suoi consigli. Insieme, scopriranno che l’amore autentico non segue regole, né si lascia spiegare nei manuali.

Infine, Milly e Frank, due cantanti ed ex coppia artistica e sentimentale, vengono inaspettatamente convocati per un’esibizione in Vaticano. A far da tramite è Manlio, manager di Frank e vecchio amico di entrambi. Tra sarcasmo, rimpianti e screzi mai sopiti, Milly e Frank si troveranno a confrontarsi con il passato e forse, a riscoprire qualcosa che sembrava perduto.

Antartica



“Antartica” segna l'esordio alla regia di Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale che ha vinto tre Premi Ubu (i massimi riconoscimenti in ambito teatrale).

Il film - che vede nel cast Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati, Lorenzo Balducci - parla di una piccola comunità di scienziati nella base più isolata dell'Antartide, irraggiungibile per otto mesi l'anno, che guarda al futuro della specie umana cercando cose che ancora non capisce.

L'arrivo di Maria, genio cocciuto, metterà in crisi i progetti del capomissione Fulvio Cadorna, suo mentore. Fulvio e Maria sono simili, sono legati, sono complici, ma tra loro nasce un conflitto scientifico, ideologico, affettivo.

Mortal Kombat II

Escono poi ufficialmente oggi, anche se nelle sale astigiane erano già stati proposti in anteprima la scorsa settimana, “Mortal Kombat II” e “Pecore sotto copertura”.

“Mortal Kombat II”, diretto da Simon McQuoid, vede nel cast Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Damon Herrimanil. È il nuovo capitolo ad alto tasso di adrenalina in cui i campioni più amati dai fan si affrontano in un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori.

Pecore sotto copertura

“Pecore sotto copertura” di Kyle Balda - con Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Galitzine - è invece una rivisitazione del genere mistery. George è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici.

Billie Eilish – Hit me hard and soft: the tour

In uscita oggi, poi, “Billie Eilish – Hit me hard and soft: the tour (live in 3D)”. E’ un documentario, firmato dalla stessa Eilish con James Cameron, che porta sul grande schermo la cantautrice statunitense, una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione, durante il tour mondiale.

Millennium actress

In anteprima dalla prossima settimana, infine, due eventi celebrativi.

Da lunedì 11 maggio il film di animazione “Millennium actress”, in stile anime, di Satoshi Kon, per la prima volta in 4K in occasione del 25esimo anniversario.

Quando lo Studio Gin'ei commissiona al regista Gen'ya Tachibana un documentario in commemorazione del suo 70° anniversario, si reca su una montagna isolata per intervistare un idol della sua giovinezza, l'enigmatica Chiyoko Fujiwara, che è stata l'attrice protagonista dello studio dal 1930 al 1960. Mentre Chiyoko rievoca la sua vita, Tachibana e il suo cameraman si trovano improvvisamente in un viaggio nel tempo.

Top gun

Infine, per celebrare il quarantesimo anniversario dall'uscita nel 1986, verrà riproposto l’iconico film “Top gun”, diretto da Tony Scott e Joseph Kosinski, ambientato nella scuola di piloti di aerei Top Gun. Al centro della storia, un ribelle dal talento fuori scala: Pete “Maverick” Mitchell, interpretato da Tom Cruise (protagonista anche del sequel "Top gun: Maverick" uscito nel 2022).











