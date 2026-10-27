Casa e energia: in edicola con La Nuova Provincia il nuovo "Case da Vivere" [LEGGI GRATIS]

Oggi in edicola, insieme a La Nuova Provincia, i lettori troveranno lo speciale "Case da Vivere", un viaggio approfondito dedicato alle sfide e alle novità dell'abitare in vista della stagione fredda. Al centro del numero spicca il tema dell'efficienza energetica e dell'economia domestica, con un'analisi puntuale sui rincari stimati per le bollette di gas ed elettricità nei prossimi mesi. Per aiutare le famiglie a contenere la spesa, l'inserto raccoglie le raccomandazioni ufficiali di Enea per la gestione dei consumi e una guida pratica per impostare correttamente le termovalvole dei termosifoni nei diversi ambienti della casa.

Ampio spazio è dedicato anche all'evoluzione dell'arredo e dell'organizzazione degli spazi, analizzando come le abitazioni contemporanee si siano trasformate in ambienti fluidi e open space. L'approfondimento evidenzia la centralità della cucina nella vita di tutti i giorni e la necessità di arredi smart e multifunzionali capaci di integrare lo smart working, affiancando al gusto moderno il recupero di pezzi vintage. A completare la panoramica sul settore contribuisce un reportage sul mercato immobiliare ad Asti e provincia, che illustra la tenuta della domanda e le dinamiche locali.

Infine, lo speciale si arricchisce di spunti creativi e festivi in vista di Halloween, offrendo idee per decorare la casa con elementi scenografici e naturali. La guida propone anche un menu autunnale rivisitato in chiave piemontese per la cena di festa — dal flan di zucca con fonduta di Castelmagno ai risotti e dolci a tema — oltre a una selezione di film da brivido per completare la serata tra le mura domestiche.

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