Legno, pietra e ceramica in bagno: come abbinare texture diverse con equilibrio

I bagni contemporanei sono molto più di uno spazio funzionale: materiali, colori e texture definiscono uno stile che deve integrarsi con le routine di tutti i giorni. I materiali come legno, pietra o ceramica creano stili differenti, ma spesso si integrano anche fra di loro. Il segreto nella progettazione di un bagno stilisticamente interessante è trovare il giusto connubio tra superfici calde e fredde, lisce e materiche, opache e lucide.

Legno, pietra e ceramica: come creare un equilibrio tra materiali diversi

Il legno dà una sensazione di calore e può essere utilizzato per i mobili, per alcuni rivestimenti e per dei dettagli decorativi. Essendo il bagno un ambiente umido, è meglio optare per materiali effetto legno, progettati per resistere all'umidità in questa stanza. La pietra, che sia essa naturale o riprodotta attraverso il grès porcellanato, dà un maggiore carattere di profondità. Il suo utilizzo crea un punto focale nella stanza: per questo motivo bisogna evitare un sovraccarico visivo. In un bagno piccolo, per evitare questo effetto è suggeribile usare la pietra su una sola parete.

La ceramica, invece, è un materiale che permette di creare equilibrio visivo, oltre a essere molto funzionale sia nell'uso sia nella manutenzione. Anche in un contesto in cui ci fossero legno e pietra, l'alternanza con la ceramica, per esempio sui sanitari, riequilibra esteticamente l'insieme.

Ogni elemento deve essere scelto con cura e in relazione agli altri, dalle piastrelle ai tessuti, dai mobili ai sanitari, compresa la scelta dei vasi WC.

Come abbinare tutto senza appesantire il bagno

Ispirandosi alle pratiche seguite dai progettisti, quando si struttura un bagno, bisogna scegliere un numero limitato di texture dominanti. Se ci fosse un rivestimento con venature molto evidenti, è meglio scegliere un legno uniforme o la ceramica, che semplifica l'estetica. Se invece si avessero dei pavimenti e pareti neutre, si potrebbe giocare di più con i mobili da bagno associati ai giusti accessori, oppure si potrebbe aggiungere una parete effetto pietra.

Se si sceglie una superficie opaca, si ottiene un effetto più naturale e contemporaneo, mentre una finitura lucida riflette maggiormente la luce.

Per quanto riguarda i mobili bagno, un effetto legno naturale si abbina a piastrelle in effetto pietra nei toni beige, grigio caldo o freddo. Laddove si scelgano tonalità più scure, è bene lasciare alcune superfici chiare, per evitare che il bagno piccolo risulti appesantito; se invece il bagno è di dimensioni generose, questa regola può essere ignorata.

Sanitari, mobili e specchi: gli elementi che completano l'insieme

Gli elementi funzionali diventano anche strumenti per mantenere un equilibrio visivo. Infatti, un mobile sospeso permette, soprattutto in un bagno piccolo, di lasciare libero lo spazio del pavimento, rendendo il tutto più leggero.

Se si opta per sanitari dalle linee essenziali, si crea una pausa visiva tra i diversi materiali. Un altro ruolo importante è quello degli specchi, perché possono riflettere la luce e dare un effetto di maggiore ampiezza. La cornice dello specchio può essere in legno o in PVC colorato. La scelta di colori abbinati e materiali che ben si uniscono nell’ambiente crea un bagno funzionale ma anche esteticamente piacevole.