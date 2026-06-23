La casa tra efficienza e benessere, in edicola il nuovo numero di "Case da Vivere" [LEGGI GRATIS]

In edicola oggi, martedì 23 giugno, insieme a La Nuova Provincia, i lettori troveranno il nuovo numero dell'inserto speciale Case da Vivere, una guida completa pensata per accompagnare i cittadini nelle sfide della gestione domestica estiva e dell'efficienza energetica. Questo numero si apre con un approfondimento fondamentale sulla transizione verso le "Case Green", spiegando come dal 3 giugno l'Attestato di Prestazione Energetica (Ape) abbia cambiato volto con l'introduzione di prescrizioni tecniche più severe e una scala di classificazione semplificata che va dalla A alla G.

Questa attenzione alla sostenibilità si inserisce in un contesto di mercato particolarmente vivace per il territorio astigiano. I dati del primo trimestre del 2026 evidenziano infatti una crescita significativa delle compravendite immobiliari ad Asti, che hanno segnato un incremento del 14,4% rispetto all'anno precedente, superando di gran lunga la media nazionale del 4,4%.

Ampio spazio è dedicato al benessere e alla gestione del comfort durante i mesi più caldi. Gli esperti offrono consigli pratici per un uso corretto del condizionatore, suggerendo di mantenere una differenza tra temperatura interna ed esterna non superiore ai 6-8 gradi per evitare sprechi e problemi di salute. Per chi preferisce soluzioni più naturali, la guida illustra strategie per rinfrescare l'abitazione attraverso la corretta gestione di infissi e schermature solari, oltre all'uso strategico di ventilatori e tessuti traspiranti come cotone e lino. Anche il "pollice verde" trova il suo spazio con focus sull'oleandro, definito il re dell'estate per la sua straordinaria resistenza al calore, e sui rimedi vegetali contro le zanzare, come la citronella e la lavanda.

La sicurezza è un altro tema cardine di questa edizione, specialmente in vista delle partenze per le vacanze. In caso di spiacevoli intrusioni, vengono inoltre fornite indicazioni precise su come comportarsi per facilitare le indagini e le pratiche assicurative.

Infine, Case da Vivere non dimentica il piacere della convivialità all'aria aperta. Dalle istruzioni per allestire una perfetta area relax in balcone o giardino alla guida per organizzare la grigliata ideale, i lettori troveranno tutto il necessario per godersi al meglio gli spazi esterni di casa, con un occhio di riguardo anche alla prevenzione contro insetti fastidiosi come vespe e calabroni.

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