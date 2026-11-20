Domenica 22 novembre la piazza Garibaldi di Nizza ospiterà la ventesima edizione della fiera del bue grasso e del manzo di razza piemontese, appuntamento promosso dalla Città di Nizza Monferrato e dalla Proloco in collaborazione con i macellai nicesi.

La giornata prenderà il via alle 8 con l’esposizione del bestiame, il mercatino di Slow Food e dei produttori agricoli e la rassegna di macchine agricole. Alle 10.30 è prevista la valutazione dei capi in gara da parte della giuria.

Alle 12.30, al foro boario, sempre in piazza Garibaldi, si terrà invece il pranzo dedicato al gran bollito di bue grasso. Il menù, proposto al costo di 35 euro su prenotazione obbligatoria, comprende agnolotti quadri monferrini al burro e salvia, gran bollito misto con le sue salse, torta di nocciole e pesca sciroppata, con acqua e Barbera d’Asti Docg (in collaborazione con l’Enoteca di Nizza) inclusi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Proloco al numero 389 5856331.