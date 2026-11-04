San Carlo e tartufo bianco in un'unica fiera di successo

Nizza ha vissuto una giornata di grande festa con la 509esima edizione della fiera di San Carlo, che ha visto come fulcro la seconda edizione della fiera del tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato, ospitata a Palazzo Crova. Inserire la manifestazione sul tartufo all'interno della storica fiera cittadina è stata definita una mossa vincente per valorizzare l'intero territorio, arricchito da ben 170 stand «e da una notevole partecipazione di pubblico» lodata dal sindaco Simone Nosenzo.

All'inaugurazione è intervenuta come madrina d'eccezione l'attrice e conduttrice Martina Colombari, accolta dal presidente dell'Associazione dei Comuni del tartufo bianco pregiato dell'Alto Monferrato, Franco Novelli. Quest'ultimo ha tracciato un bilancio della stagione: «partita in sordina a causa degli sbalzi termici e della scarsa pioggia, ma migliorata grazie all'arrivo del freddo, ideale per il prezioso ipogeo - e continua - l'importanza della tracciabilità scientifica di questo prodotto è fondamentale». La tracciabilità è stata sviluppata in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale e il consiglio nazionale delle ricerche, per tutelare l'origine di un'eccellenza che unisce 21 comuni tra le province di Alessandria e Asti.

La nota ex Miss Italia ha espresso tutto il suo immancabile entusiasmo: «È un grande piacere essere qui in un territorio così ricco di storia. Essere madrina del tartufo bianco di Nizza è un onore». Parlando del prodotto, ha aggiunto con una battuta che «annusare il tartufo è come fare l'amore», ribadendo un concetto chiave: «Le eccellenze rendono famose un territorio, ma sono le persone con il loro amore e determinazione a renderlo indimenticabile».

Tra le domande nel corso delle interviste, quella fatidica: che lavoro avrebbe fatto se non avesse avuto la carriera che l'ha contraddistinta? Lei che questo mondo lo conosce molto bene, essendo nata in una famiglia di ristoratori, avrebbe continuato l'attività intrapresi dai suoi predecessori. «Mai come oggi penso che dobbiamo riprenderci per mano tutti - conclude la Colombari - Ci sono posti meravigliosi in tutta Italia. Quando sono in tournée viviamo il territorio di questo bellissimo Paese». Insieme al tartufo, la Colombari ha potuto assaggiare anche il gelato al cardo gobbo e degustare del Nizza Docg.