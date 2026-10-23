Sarà Nadia Isnardi a guidare l'Enoteca regionale di Canelli

E' Nadia Isnardi, Direttore Amministrativo dal 2000 di Bosca Spa la nuova presidente dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana: è stata eletta col voto unanime dei soci. Isnardi era stata recentemente cooptata nel Consiglio direttivo su indicazione del Comune di San Marzano Oliveto.

Isnardi subentrra ad Andrea Ghignone, sindaco di Moasca e oggi al timone della Cantina di Nizza, che si era dimesso la scorsa primavera.

Accanto alla Presidente continuerà a operare il Consiglio Direttivo, attualmente composto da Silvio Ghione e Franco Penna, vicepresidenti, e dai consiglieri Ignazio Giovine, Piercarlo Merlino, Massimo Branda e Stefania Vidotto.

“L’Enoteca di Canelli e dell’Astesana è un patrimonio importante per il nostro territorio - le prime parole della neo presidente - e io mi impegnerò per farne un potente motore di sviluppo, facendo squadra col Direttivo e con le Associazioni dei Produttori del Canelli e del Nizza, i Consorzi dell’Asti e dell’Altra Langa, la Strada del Vino dell’Astesana, l’Enoteca di Nizza e con tutti i soggetti che condivideranno i nostri obiettivi”.

Con il Consiglio Direttivo verranno inoltre rafforzate le attività di supporto ai 75 produttori associati, l’impegno ad ampliare il numero dei soci stessi (produttori e Comuni), la promozione del territorio, con il suo paesaggio unico per bellezza, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura e, soprattutto, i suoi prodotti d’eccellenza, dal vino, all’olio, alla gastronomia.

L'Enoteca, in via Giuliani 29, nel cuore storico della capitale de,llo spumante, offre in degustazione oltre 600 etichette e 40 prodotti gastronomici del territorio.