Canelli celebra la Festa della Vendemmia: balli, vini e sapori d'autunno in Piazza Cavour

Ultimi preparativi per la seconda edizione della Festa della Vendemmia. «Quando le colline si tingono dei colori dell’autunno e l’uva lascia i filari per entrare in cantina, Canelli si prepara a celebrare uno dei momenti più attesi dell’anno - informano da Palazzo Anfossi - Un evento che sa di terra, lavoro e convivialità».

Sabato 19 e domenica 20 settembre, Piazza Cavour diventerà il palcoscenico di una festa campagnola d’altri tempi, con il ballo al palchetto, musica, enogastronomia e tanto altro.

Sabato, alle 18.30, i Tamburini di Canelli apriranno i festeggiamenti. Alle 19 vi sarà la presentazione della Mappa “I Cru di Enogea: Canelli Docg” di Alessandro Masnaghetti. Due gli stand enogastronomici, delle Pro Loco Città di Canelli e Antico Borgo Villanuova. Alle 20,30 via alle danze con “Ballando le Cupole in Tour”, l’orchestra Daniela Cavanna, Marco Zeta, Pino Milern, il gruppo Le Voci del Piemonte e la scuola di danza Universal Dance di Canelli.

Domenica 20, a partire dalle 16, di nuovo tutti in pista con la Milonga pomeridiana del TDj José Pavese, mentre dalle 17 alle 20 si ballerà liscio con l’orchestra Bruno Mauro e la Band.

Non mancheranno attività collaterali come le visite al Museo MUSA e le degustazioni dell’Enoteca Regionale che nel cortiletto di Palazzo Giuliani proporrà musica, vini, cocktail e cucina piemontese.