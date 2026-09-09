Tante novità all’Istituto Comprensivo di Canelli per l'inizio delle scuole

Tutto pronto per l’anno scolastico 2026/2027. L’Istituto Comprensivo di Canelli che comprende due scuole dell’Infanzia, tre Primarie e una Secondaria di primo grado.

«Il nostro Istituto raccoglie oggi circa 770 ragazzi, con nuove iscrizioni che stanno arrivando proprio in questi giorni, anche dai paesi limitrofi – dichiara l’Assessore ed insegnante Annamaria Tosti - È una realtà molto dinamica, caratterizzata da un’importante innovazione tecnologica, anche grazie ai fondi del PNRR, e da una ricca e qualificata offerta formativa. Un’offerta che si arricchisce delle tante esperienze che i nostri ragazzi vivono durante il percorso scolastico, dai soggiorni linguistici all’estero a quelli sportivi. Una scuola, quindi, che offre non solo formazione, ma anche tante opportunità di crescita e di apertura verso il mondo».

Importanti investimenti del Comune, a cavallo tra due amministrazioni locali, hanno arricchito l’offerta scolastica canellese di una nuova palestra e di una nuova mensa.

«Questi spazi rappresentano molto più di un semplice intervento sulla struttura scolastica – continua Tosti - sono luoghi in cui gli alunni possono crescere, stare insieme, esprimersi e vivere ogni giorno nuove esperienze. La palestra di psicomotricità, la mensa e la riorganizzazione degli spazi interni e del cortile rendono la scuola un ambiente ancora più accogliente, vivo e vicino alle esigenze degli alunni. Investire in questi luoghi significa investire nella loro crescita e nel loro futuro».

Lavori anche sulla sicurezza e sulla qualità delle strutture pubbliche.

«L’adeguamento degli impianti antincendio dell’Istituto Comprensivo di Piazza della Repubblica, un investimento di 300.000 euro – informano da Palazzo Anfossi - A questi si aggiungono 130.000 euro destinati alla Scuola “Bosca”. Entro la fine dell’anno partirà per l’istituto di Piazza della Repubblica il secondo intervento di “relamping”, che completerà quello realizzato alcuni mesi fa e consentirà di rinnovare l’illuminazione dell’intero istituto, migliorandone efficienza, sicurezza e qualità degli ambienti. A breve verrà completata la siepe dell'area giochi e l’installazione di un cancelletto che verrà chiuso negli orari prestabiliti, per garantire una maggiore sicurezza Questa è la nostra idea di amministrazione: programmare, trovare le risorse e trasformarle in opere concrete. Non promesse, ma fatti».