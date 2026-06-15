La Cantina di Nizza vince la Corsa delle botti 2026

È stata la Cantina di Nizza ad aggiudicarsi l’edizione 2026 della Corsa delle botti, chiudendo la prova in 4’34”30 e precedendo la Premiata Bottega del Vino di Castagnole delle Lanze, seconda in 4’45”22, e Ca’ de Lion di Canelli, terza in 5’04”89. Ai piedi del podio Lovisolo Vittorio di Calamandrana, Cantine di Incisa e Cantina Terre Astesane di Mombercelli.

Il fine settimana nicese ha confermato il legame tra agonismo, tradizione ed enogastronomia. La gara, nata dal ricordo dei garzoni che facevano rotolare i fusti lungo le vie cittadine, ha riportato il pubblico nel centro storico tra semifinali, finale, banda musicale, sbandieratori e la corsa dedicata ai bambini.

Accanto alla competizione, piazza Garibaldi ha ospitato Monferrato in Tavola, anima enogastronomica della manifestazione, con piatti della cucina monferrina preparati dalle Pro Loco e accompagnati dai vini del territorio. La rassegna, aperta da venerdì a domenica, ha confermato il proprio ruolo di richiamo per residenti e visitatori, tra specialità tradizionali e momenti musicali serali.

Soddisfatto Claudio De Faveri, presidente della Pro Loco di Nizza: «Come sempre c'è un grande impegno, oltre a una grande partecipazione di tutte le Pro Loco, pur mantenendo una qualità sempre alta. Affluenza ottima anche quest’anno, abbiamo lavorato molto bene, in linea con il trend dell’anno scorso».

La manifestazione si chiude così con un bilancio positivo, tra partecipazione, sapori e una vittoria particolarmente sentita per Nizza, dopo i fatti dell'anno scorso.