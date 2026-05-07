La Viranda ospita "Capitalismo o Barbera": degustazioni, musica e resistenza all'agroindustria

In Regione Corte a San Marzano Oliveto c’è una azienda agricola, La Viranda, che è un luogo dove si coltivano anche delle idee. Sabato scorso ha ospitato un evento di “La Terra Trema”, dal titolo “Capitalismo o Barbera”, che ha attirato tanto addetti ai lavori e curiosi.

«La Viranda da oltre quarant’anni è presenza agricola attiva in un territorio vitivinicolo nervoso e stratificato – spiega Claudio Solito - Nel corso del tempo si è fatta luogo di incontro, di scambio, di lavoro e di cospirazione, di ristoro e di festa; si è fatta corpo vivo di una terra, testimone e presenza vigile di vicissitudini agricole, climatiche, economiche. Barbera e moscato, nascetta, cortese, dolcetto, brachetto, freisa, sono alcune delle gemme di un territorio importante, attivo, che sente sulla pelle, però, gravi e grandi sofferenze».

Tra degustazioni, assaggi, ghiotti pranzi, hanno trovato spazio importanti riflessioni di caratura nazionale condivise con Fabrizio Garbarino de La Masca, Ottavio Rube e AlessandroPoretti di Valli Unite, Daniele Oddone di Cascina Gentile, La Terra Trema.

«L’agricoltura, i vini e i vitigni che ci piacciono sono sempre più sotto attacco. Come le nostre vite e la nostra umanità. Serve continuare a resistere all’agroindustria e le soluzioni fallaci e subdole che propone» ha concluso Solito. La giornata è stata allietata dalla musica de “Case Sparse” al secolo Ricky Avataneo e Piercarlo Cardinali.