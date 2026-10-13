Il nuovo numero di Lifestyle de La Nuova Provincia: storie, eccellenze e territorio

Su La Nuova Provincia in edicola oggi trovate il nuovo inserto Lifestyle, un appuntamento speciale dedicato alle storie, al benessere e alle eccellenze del territorio astigiano.

Tra i protagonisti figura il salone Hairdressing di via Cesare Battisti che porta in città le ultime tendenze e l'esperienza maturata nei backstage della Milano Fashion Week. Per la gastronomia, ecco l'iniziativa promossa da Cia Alessandria-Asti, Consorzio Piemonte da Scoprire e Turismo Verde Cia che offre sul sito del giornale un itinerario digitale di video-ricette tradizionali.

Il benessere della persona trova spazio con i percorsi di analisi funzionale e riabilitazione articolare di Hastafisio e con i consigli sulla salute visiva e l'ortocheratologia proposti da Effetti Ottici. Infine, la sezione Diario di Bordo ripercorre l'esperienza di viaggio e condivisione dei lettori astigiani in crociera a bordo della nave MSC Lirica.

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