Il nuovo numero di Lifestyle de La Nuova Provincia: storie, eccellenze e territorio

Inserto
13 Ottobre 2026 11:31:23
Il nuovo inserto Lifestyle de La Nuova Provincia: storie, eccellenze e territorio
Su La Nuova Provincia in edicola oggi trovate il nuovo inserto Lifestyle, un appuntamento speciale dedicato alle storie, al benessere e alle eccellenze del territorio astigiano.
Tra i protagonisti figura il salone Hairdressing di via Cesare Battisti che porta in città le ultime tendenze e l'esperienza maturata nei backstage della Milano Fashion Week. Per la gastronomia, ecco l'iniziativa promossa da Cia Alessandria-Asti, Consorzio Piemonte da Scoprire e Turismo Verde Cia che offre sul sito del giornale un itinerario digitale di video-ricette tradizionali.
Il benessere della persona trova spazio con i percorsi di analisi funzionale e riabilitazione articolare di Hastafisio e con i consigli sulla salute visiva e l'ortocheratologia proposti da Effetti Ottici. Infine, la sezione Diario di Bordo ripercorre l'esperienza di viaggio e condivisione dei lettori astigiani in crociera a bordo della nave MSC Lirica.
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