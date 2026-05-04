Artemisia apre in via Garetti: nuova erboristeria più centrale, ampia e accogliente

Nuovo capitolo per l’erboristeria “Artemisia” di Asti che, dopo sette anni in via Brofferio, apre il nuovo negozio in via Garetti 12, con tanto entusiasmo. Da sempre appassionata della materia, la titolare Monica Negro, ricorda quando nel 2019 rilevò “Eubiotica” di via XX Settembre: «Ne mantenni la qualità e la clientela – racconta – e, soprattutto, la passione che mi avevano trasmesso le sorelle Fassio».

I nuovi locali sono quindi solo un cambio di indirizzo che indica rinnovata energia, sono più centrali, più ampi, luminosi e soprattutto molto accoglienti grazie alle idee di Monica Negro, «ma anche della geometra Monica Omedè – sottolinea la titolare – e di tutti i tecnici e professionisti che hanno collaborato, compresa Sara e gli amici che mi hanno dato una mano nel trasloco e infine dei clienti che, nonostante i disagi dovuti al momento di transizione, hanno continuato a sostenermi». Da “Artemisia”, «un luogo che anche grazie all’aiuto di mio padre e al supporto dal cielo di mia madre posso definire “mio” in tutti i sensi», si respira un’aria rassicurante dove ogni dettaglio invita alla serenità e dove si possono trovare prodotti naturali, erbe officinali sfuse, integratori, creme, tisane, idee regalo e moltissimo altro.

Parallelamente, in una stanza dedicata, si offrono alla clientela servizi e trattamenti correlati, «consulenze di vario genere: d’immagine, iridologiche, nutrizionali, trattamenti energetici, cristalloterapia e altre collaborazioni con professionisti; insomma – dice Monica Negro – tante figure che offriranno il meglio della loro esperienza per il benessere psico-fisico delle persone».

Presente in negozio ci sarà anche Cinzia Marengo, una collaboratrice gentile, esperta e qualificata e la figlia Giorgia Porta, che sta frequentando un’Accademia per cosmetologia e make-up. L’inaugurazione ufficiale sarà sabato 9 maggio alle 16, ma, già da lunedì 4 maggio, il negozio è aperto. «Una data casuale e simbolica che spero di buon auspicio – sorride Monica Negro - Il 4 maggio, infatti, la Chiesa universale ha sempre festeggiato Santa Monica».

L’erboristeria “Artemisia” seguirà il seguente orario: lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a venerdì orario continuato dalle 9.30 alle 19.30, sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni 0141.382842.