Ci sono storie che, per essere raccontate, hanno bisogno di attraversare più generazioni. Quella di Luigi Grandi parte dai bisnonni e dai nonni, passa attraverso l'infanzia, il lavoro, lo sport e la vita pubblica, per arrivare ai figli e al presente. Un percorso personale che si intreccia con quello di Montechiaro, il paese a cui Grandi ha dedicato il libro “Radici a Montechiaro. Storia di una famiglia, di una vita e di un paese”, presentato venerdì 27 novembre nel salone delle feste del castello di Cortanze.

Per l'autore, 80 anni, la serata ha rappresentato la realizzazione di un sogno coltivato a lungo. Oltre 150 persone hanno accolto il suo invito, riunendo amici e conoscenze incontrati nel corso di una vita ricca di esperienze e passioni. Una partecipazione che ha attraversato i diversi mondi di cui Grandi ha fatto parte: dal calcio al tamburello, dal ciclismo al Palio di Asti, fino alla politica e all'impegno nella comunità montechiarese.

Il volume ripercorre una storia che non si limita alle vicende familiari. Attraverso il racconto di Grandi emerge anche un'epoca, quella dell'Italia del dopoguerra, segnata dal lavoro nei campi, dall'attività in macelleria, dai sacrifici e dalla crescita di una generazione. Una vita fatta di impegno, ma anche di divertimento, amicizie e interessi che continuano ad accompagnarlo, come la ricerca dei tartufi, una passione che ancora oggi lo tiene attivo.

Nel libro trova spazio anche la storia politica di Montechiaro, dal 1960 a oggi, osservata attraverso l'esperienza diretta di chi ha vissuto da vicino le trasformazioni del paese. Il racconto personale diventa così memoria collettiva, testimonianza di un territorio e della sua gente, con l'intento di conservare ciò che il tempo rischia di allontanare.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Cortanze Marco Gattiglia e quello di Montechiaro Maurizio Marcanzin. Presenti anche i sindaci dei comuni vicini, l'onorevole Andrea Giaccone e il consigliere regionale Fabio Carosso. Sono intervenuti il giornalista sportivo Franco Bocca, Stefano Santin e Enzo Armando, contribuendo a ripercorrere i diversi aspetti della vita e delle passioni dell'autore. La presentazione è stata condotta dall'avvocato Vagnone.

Al termine, la serata è proseguita intorno alla tavola con un momento conviviale dedicato ai sapori del territorio, in un clima di amicizia e condivisione.

Grandi ha raccontato la sua emozione in un video pubblicato su Facebook al termine della serata, quando ormai era tardi, ma il desiderio di ringraziare chi aveva partecipato era ancora forte. Ha parlato di una gioia indimenticabile, della stima e dell'affetto ricevuti. Poi, dopo un giorno di riposo, il ritorno alla sua passione più grande: andare per tartufi.

Perché, a 80 anni, la sua storia continua. E Montechiaro, come scrive nelle pagine del libro, «resterà sempre casa mia».

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