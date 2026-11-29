Territorio
29 Novembre 2026 11:48:22
Da sinistra: Giuseppe Maurizio Aliardi, Luca Gabutto, Simone Nosenzo, Massimo Muresu e Arturo Cravera
Si sono conclusi a Verona i lavori dell’assemblea nazionale dell’Anci, momento annuale che riunisce gli amministratori degli 7.894 Comuni italiani per tre giornate di confronto e approfondimento sui temi che riguardano gli enti locali.
All’iniziativa hanno preso parte rappresentanti del Governo, delle istituzioni e delle amministrazioni locali, insieme a numerosi presidenti delle Province italiane, comprese le quindici Città metropolitane.
A rappresentare il nostro territorio anche il presidente della Provincia Simone Nosenzo, accompagnato da numerosi sindaci della provincia di Asti, che hanno potuto partecipare direttamente agli incontri e ai momenti di approfondimento.
«È stata un’assemblea molto partecipata, che, come ogni anno, rappresenta un’importante opportunità per le amministrazioni di informarsi e reperire risorse, grazie alla presenza, in un unico luogo, di dirigenti e uffici ministeriali – dichiara Nosenzo –. Sono particolarmente contento della partecipazione in questa edizione di numerosi sindaci astigiani, che hanno potuto prendere parte direttamente, alle tre giornate».
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