Un video girato e lavorato nella sua prima parte in bianco e nero per arrivare, gradualmente, a chiudersi nell’esplosione del colore: è “La polvere e il vento”, il cortometraggio che ha ricevuto una menzione speciale al Premio “NO aMORE – LE INVISIBILI” e che è stato realizzato e presentato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Asti.

La sua presidente, Barbara Odarda, ha ricevuto ieri il riconoscimento a Roma, durante la premiazione avvenuta al termine della settimana in cui si sono susseguiti gli eventi per contro la violenza sulle donne.

E’ il terzo anno che il Comitato di Asti partecipa al concorso bandito dal FAI (Fondazione dell’Avvocatura Italiana) e questa volta il focus è stato sulle donne migranti, sui loro diritti violati e sulle violenze subite: in patria fin da piccole, durante i terribili viaggi della speranza, in Italia dove spesso vengono sfruttate.

Ma non ci sono solo sfruttatori. Ci sono organizzazione, come il Piam onlus di Asti, che queste donne le accoglie, le accompagna in un percorso di uscita dalla spirale dello sfruttamento e della violenza e restituisce loro dignità.

“La polvere e il vento” racconta proprio questo: una storia di rinascita che viene sottolineata dall’arrivo del colore nelle immagini.

«L’opera ha la capacità di sottrarre la figura della donna migrante ad un racconto incentrato sulla sofferenza, mostrando invece il percorso di conoscenza e formazione che trova nello studio del diritto la vera guida nel suo cammino di emancipazione» si legge nella motivazione della menzione.

Imminente la pubblicazione del corto sui canali social.