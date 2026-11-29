Partiamo dai numeri: 30, 40, 50, 80, 500. Il dottor Giorgio Baldizzone, biologo, conosciuto a livello mondiale fra i massimi esperti di microlepidotteri, per gli astigiani è l’anima di Villa Paolina, WWF, ed è indiscutibilmente il più amato “uomo delle farfalle”.

Tutti quei numeri sono suoi: 30 sono gli anni di Villa Paolina, il Centro di Educazione Ambientale WWF per il quale si è sempre battuto come un leone e del quale è stato fondatore e sostenitore senza tregua.

E poi 40 anni, quelli che lo separano dalla scoperta del primo microlepidottero proprio nei boschi di Valmanera dove sarebbe nata Villa Paolina.

80 sono i suoi anni, compiuti nel 2026, dei quali gli “ultimi” 60 passati a caccia di farfalle notturne.



Gli ultimi due numeri sono quelli che segnano il suo record: 500 nuove specie da lui scoperte in 50 anni. E ognuna di esse è stata da lui trovata (in natura, o nei vasti magazzini di materiale non ancora studiato di numerosi musei di tutto il mondo), studiata, catalogata, compresa la Coleophora nedae che porta il nome della moglie, Neda, anch’essa biologa, fedele compagna di vita (55 anni di matrimonio) e di passione naturalistica.

Le ultime farfalle “battezzate” da Baldizzone a luglio di quest’anno sono 23 nuove specie di Coleophoridae del Kirghizistan, Paese dell’Asia centrale situato sull’antica Via della Seta.



Ed è proprio dei Coleophoridae che il dottor Baldizzone viene riconosciuto il maggior esperto mondiale, tanto che nel corso degli anni, alcuni specialisti di varie famiglie gli hanno dedicato 10 specie, descritte sulla base di esemplari raccolti durante le sue ricerche. Sono minuscole farfalle notturne, più piccole di quelle che noi chiamiamo comunemente falene, delle dimensioni dai 4 ai 40 millimetri.

Ad occhio nudo e inesperto, spesso sembrano tutte uguali e, oltre alla loro bellezza sfugge spesso la loro utilità.

«Sono invece molto importanti - risponde il dottor Baldizzone - sia come impollinatori, che come indicatori dello stato di salute dell’ambiente, soprattutto per la loro relazione con le piante nutrici e rappresentano una componente importante della biodiversità in ogni parte del pianeta. Il loro studio, poi, entra nelle valutazioni su accurati programmi ambientali di interventi gestionali a medio e lungo termine».

E non si dica che sono tutte uguali.

«Viste al microscopio non solo sono molto diverse, ma hanno sviluppato delle tecniche di adattamento straordinarie, considerate le loro ridottissime dimensioni. Certo, è un mondo che si vede solo con occhi buoni o al microscopio».

Negli ultimi 20 anni, oltre che dalla consolidata tecnica dell’osservazione dell’apparato riproduttivo, è dal DNA che deriva un ulteriore supporto per la classificazione delle specie.

Un lavoro che Baldizzone ha ripetuto per 500 volte nella sua vita.

L’età non è un ostacolo per lo stimato entomologo astigiano che, per catturare e studiare le sue “microfarfalle” esce quasi esclusivamente in orari crepuscolari e notturni attrezzato con lampade a luce ultravioletta, inserite in strutture a forma di piramide, coperte da sottili tende per attirare gli esemplari. E questo in ogni parte del mondo, con particolare frequenza negli ultimi anni in Croazia e Slovenia.

Il dottor Baldizzone durante una delle sue escursioni notturne con l'apposita tenda piramidale illuminata a luce ultravioletta



Una passione nata da bambino, quando accompagnava il padre alla ricerca di piante officinali, sulle quali osservava i vari insetti intenti a nutrirsi.

«Abitando in periferia - ricorda – avevo la fortuna di ricevere le “visite” delle farfalle anche nel giardino di casa, la mia “Amazzonia”, e la mia ammirazione per loro cresceva di giorno in giorno, insieme a una sempre più viva curiosità».

Fino a “riempire” casa con due straordinarie collezioni. Una, di 25 mila esemplari di lepidotteri ropaloceri (farfalle diurne) è già stata donata parecchi anni fa al Museo di Storia Naturale di Verona.

L’altra è rappresentata da 70 mila esemplari di microlepidotteri già donata e in fase di trasferimento al Museo di Storia naturale di Ginevra, di cui Baldizzone è membro corrispondente.

Una vita passata alla ricerca delle farfalle con il medesimo entusiasmo di un ragazzino.

«Per me gli insetti sono tra le forme di vita più interessanti al mondo perché hanno colonizzato quasi ogni luogo del pianeta e sono fra le forme di vita con la maggior capacità di adattamento».