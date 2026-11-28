Il TG3 Piemonte ha fatto tappa sulla terrazza panoramica di Moncalvo per raccontare in diretta la quattordicesima edizione del Bagna Cauda Day. Dagli esordi di tredici anni fa, quando i posti a tavola erano appena un migliaio, la manifestazione curata dall'associazione Astigiani è cresciuta fino a diventare un appuntamento imperdibile. Quest'anno si contano ben 160 attività aderenti nell'Astigiano e circa 40.000 appassionati pronti a condividere il piatto più profumato dell'anno.

Il rituale della tradizione e la magia del fujot

Durante il collegamento curato da Barbara Di Palma, Maurizio Vellano del locale Le Terrazze di Ca’ San Sebastiano ha illustrato la preparazione di questa ricetta storica. Aglio, acciughe e olio del Monferrato vengono fatti cuocere lentamente per oltre ventiquattr'ore. La salsa viene servita bollente nei tipici fujot di terracotta, accompagnata da un trionfo di verdure crude e cotte, carne cruda e vino del territorio. Il finale è nel segno della tradizione più golosa, con un uovo cotto direttamente nel fornello insieme alla bagna cauda e completato da una spolverata di tartufo bianco.

Ironia, gadget d'autore e respiro internazionale

Sergio Miravalle, ideatore della manifestazione e direttore di Astigiani, ha sottolineato lo spirito conviviale e leggero che da sempre anima l'evento. Tra le novità di quest'anno ci sono il bavagliolo d'artista firmato da Pedro Porro con lo slogan "questo bavaglio ci rende liberi", la mascotte di stoffa Acciù e il “Palòt da fujòt”, la novità 2026 del Bagna Cauda Day: lo strumento ideato dagli ingegneri di Way Assauto ad Asti per sistemare il lumino sotto il fornello. La voglia di bagna cauda ha ormai travalicato i confini piemontesi, raggiungendo tavolate in contemporanea a New York, Londra, Vancouver e persino in Cina.

Moncalvo guarda già al prossimo appuntamento

La festa a Moncalvo è soltanto l'inizio di una stagione ricca di eventi. Il sindaco Diego Musumeci ha infatti ricordato che, concluso il weekend dedicato alla bagna cauda, la cittadina è già pronta ad accogliere mercoledì 2 dicembre la storica Fiera di Sua Maestà il Bue Grasso, confermando il Monferrato come capitale del gusto e della tradizione.

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