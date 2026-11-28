Continua il di confronto tra Cia Alessandria-Asti e le amministrazioni locali per promuovere il “Patto con l’Agricoltura”, il documento strategico che raccoglie le principali proposte dell’organizzazione a sostegno del comparto agricolo e della sua competitività.

Dopo una serie di incontri sul territorio, nei giorni scorsi il dialogo con le istituzioni ha coinvolto anche i Comuni di Asti e Cocconato, dove i sindaci hanno manifestato la propria disponibilità a sottoporre il documento all'attenzione dei rispettivi Consigli comunali.

Ad Asti, la referente dell'ufficio zonale Cia Patrizia Monticone ha incontrato il sindaco Maurizio Rasero, che si è dichiarato disponibile ad accogliere l'ordine del giorno dedicato al sostegno della filiera agroalimentare locale. Il documento sarà trasmesso, attraverso il presidente del Consiglio comunale, a tutti i componenti dell'assemblea, affinché possa essere discusso e approvato nella prima seduta utile.

A Cocconato il documento è stato consegnato al sindaco Monica Marello dal presidente di zona e vicepresidente provinciale Cia, Amedeo Cerutti, insieme al referente dell'ufficio di Montiglio, Andrea Bosco. Anche in questo caso il primo cittadino porterà il Patto all'attenzione del Consiglio comunale per avviarne l'iter di approvazione.

Il manifesto promosso da Cia si basa su alcune delle principali difficoltà che oggi interessano il mondo agricolo. Tra queste, la crescente riduzione della redditività delle imprese, messa sotto pressione dall'aumento dei costi di produzione e da dinamiche di mercato che spesso non riconoscono adeguatamente il valore del lavoro degli agricoltori. A preoccupare sono anche il consumo di suolo e le trasformazioni che interessano le aree rurali, con possibili conseguenze sulla tutela dell'ambiente, della biodiversità e del patrimonio agricolo locale.

Per affrontare queste criticità, il Patto propone una serie di interventi mirati: dal sostegno alla competitività delle aziende alla valorizzazione delle produzioni del territorio, passando per il rafforzamento delle filiere agroalimentari e la promozione di un rapporto più diretto e consapevole tra produttori e consumatori.

L'obiettivo è costruire una maggiore collaborazione tra il mondo agricolo e le istituzioni, affinché le esigenze delle imprese trovino spazio nelle politiche locali e nelle scelte per lo sviluppo del territorio. Il ciclo di incontri promosso da Cia Alessandria-Asti proseguirà nei prossimi giorni con il coinvolgimento di altri amministratori locali.