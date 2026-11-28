Anche questa mattina, sabato, Asti ha accolto i visitatori del "Magico Paese di Natale" e delle sue 150 casette in piazza Alfieri con la possibilità di provare il Trenino di Natale, un'attrazione promossa dal Distretto Urbano del Commercio "Contrade dei Mercanti", da Confcommercio e dal Comune.

L'assessora al Commercio Francesca Varca e il vicedirettore di Confcommercio Asti Corrado Attisani

L'iniziativa è stata fortemente voluta sia per valorizzare il centro storico facendolo scoprire da una prospettiva differente, sia per incentivare lo shopping natalizio tra le vie cittadine. Per usufruire del servizio occorre semplicemente presentarsi a una delle fermate previste, tra le 10 e le 20 a orario continuato, accedendo direttamente a bordo con un biglietto del costo di 5 euro.

L'ampio percorso ad anello prende il via dalla prima fermata in piazza Astesano, per poi proseguire lungo via Costa, via Brofferio, piazza Libertà, corso Einaudi e via Cavour. La corsa continua addentrandosi in via XX Settembre, via Scarampi, via Isnardi, corso Alfieri, piazza Cairoli e via Carducci, raggiungendo successivamente piazza Catena, via De Amicis, via Zangrandi e via Morelli. Il tragitto tocca infine piazza Goria, piazza Medici, via Giobert, un secondo passaggio in piazza Catena, piazza Roma e corso Alfieri, concludendosi con il transito in via Roero e via Brofferio prima del rientro in piazza Astesano.

Mentre nel mese di novembre il Magico Paese di Natale rimane aperto soltanto nei fine settimana, a dicembre sono previste aperture straordinarie anche infrasettimanali. Nello specifico, anche il Trenino di Natale sarà in funzione dal 3 all'8 dicembre, dal 10 al 13 dicembre e dal 17 al 20 dicembre, sempre con orario continuato dalle 10 alle 20.

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