Sono tre le giornate in cui si potrà sostenere, in occasione della Giornata nazionale del Parkinson, l'attività dell'Associazione Parkinson Asti a favore delle persone affette da questa patologia e delle loro famiglie.
I volontari sono presenti oggi (sabato) per tutta la giornata in una casetta del "Magico paese di Natale", in piazza Alfieri, ma saranno impegnati anche mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre al piano -1 dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti con la distribuzione dei ciclamini, simbolo dell'associazione, a tutti coloro che lasceranno un'offerta.
"Nel 2019 - spiegano dall'associazione - avevamo pensato, come iniziativa per la Giornata nazionale del Parkinson, ad una pesca di beneficenza. Poi, nel 2021, è arrivata l'idea di Loretta, una nostra associata che ci guarda da lassù: creare un simbolo per l'associazione, qualcosa da portare avanti con gli anni. Ed ecco, appunto, il ciclamino, che continuiamo a proporre in memoria di Loretta per continuare a contribuire al nostro autofinanziamento".
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