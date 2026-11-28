Sono tre le giornate in cui si potrà sostenere, in occasione della Giornata nazionale del Parkinson, l'attività dell'Associazione Parkinson Asti a favore delle persone affette da questa patologia e delle loro famiglie.

I volontari sono presenti oggi (sabato) per tutta la giornata in una casetta del "Magico paese di Natale", in piazza Alfieri, ma saranno impegnati anche mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre al piano -1 dell'ospedale Cardinal Massaia di Asti con la distribuzione dei ciclamini, simbolo dell'associazione, a tutti coloro che lasceranno un'offerta.