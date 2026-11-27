La chiesa parrocchiale di San Martino a Castagnole Monferrato conserva opere di Guglielmo Caccia e di sua figlia Orsola Maddalena, due importanti protagonisti della pittura del Seicento monferrino. Sarà proprio questo luogo a ospitare l’ultimo appuntamento del 2026 degli Itinerari Magnifici dell’Ecomuseo BMA, in programma sabato 5 dicembre alle 16.

L’incontro, dal titolo “La bellezza di Dio. Incontro sulla pittura di Guglielmo e Orsola Caccia in Monferrato”, propone un’occasione per avvicinarsi alla produzione artistica dei due pittori e comprenderne il significato nel contesto storico e religioso in cui nacquero.

Il pomeriggio si aprirà con una lettura drammatizzata di un dialogo tra Guglielmo e Orsola, interpretato da Emanuele Arrigazzi e Patrizia Camatel. Attraverso le parole dei due artisti, il pubblico potrà conoscere alcuni aspetti del loro rapporto familiare e del percorso che li ha portati a sviluppare personalità artistiche distinte. La lettura riprende il lavoro di “Ritratto d’artista con angelo”, la visita teatralizzata ideata su impulso della Città di Moncalvo e già proposta in diverse località del territorio, tra cui Asti, Villanova e Grana.

A seguire interverrà Gianfranco Balliano, presidente dell’associazione Grana Arte e Tradizione, che guiderà una riflessione sul ruolo della pittura durante la Controriforma cattolica. In quel periodo, dopo il Concilio di Trento, l’arte sacra era chiamata non soltanto a rappresentare la fede, ma anche a renderne comprensibili i contenuti attraverso immagini, episodi biblici e figure di santi. La bellezza diventava così uno strumento per avvicinare i fedeli alla devozione.

Guglielmo Caccia, conosciuto come il “Moncalvo” e spesso definito il “Raffaello del Monferrato”, lasciò un’importante eredità artistica alla figlia Orsola Maddalena. Monaca pittrice, seppe raccoglierne l’insegnamento sviluppando un linguaggio personale, particolarmente riconoscibile nelle nature morte, genere al quale contribuì con una produzione di grande valore.

Gli Itinerari Magnifici, progetto di valorizzazione dei percorsi culturali del territorio, hanno dedicato l’edizione 2026 agli anniversari dei due artisti, con l’obiettivo di costruire una pinacoteca diffusa nel Monferrato e favorire la conoscenza delle opere conservate nelle chiese e nei luoghi meno conosciuti.

L’iniziativa è prodotta dalla Città di Moncalvo e sostenuta dal Consiglio regionale del Piemonte, con il contributo della Regione Piemonte, della Fondazione CrAsti e della Fondazione CRT, in collaborazione con l’Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato e la Rete Ecomusei Piemonte.

L’ingresso all’appuntamento di Castagnole Monferrato è a offerta libera.