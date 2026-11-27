Riceviamo e pubblichiamo

Gentile Direttore,

le scrivo in merito al grave disservizio che in queste ore ha paralizzato l'area tra Canelli, Nizza Monferrato e i comuni limitrofi, dove il danneggiamento di un cavo in fibra ottica durante alcuni lavori stradali ha lasciato isolati migliaia di cittadini, bloccando comunicazioni, attività commerciali e servizi essenziali. Quanto accaduto porta alla luce un paradosso tecnico e commerciale che merita una riflessione pubblica. Internet era nato decenni fa come una rete decentralizzata, progettata per resistere a qualsiasi interruzione deviando automaticamente il traffico su percorsi alternativi. Oggi, invece, per pure logiche di risparmio, ci ritroviamo con un sistema iper-centralizzato e privo di reali percorsi di emergenza sul territorio: basta un singolo cavo tranciato per farci tornare improvvisamente al Medioevo.

A questo si aggiunge quella che per noi utenti suona come una vera e propria beffa commerciale. Ogni mese paghiamo due abbonamenti distinti — la linea fissa di casa e la rete mobile del cellulare — convinti che, in caso di guasto dell'una, l'altra possa garantirci almeno le chiamate di emergenza. La realtà tecnica, però, è ben diversa: i ripetitori della telefonia mobile sono collegati sottoterra agli stessi identici cavi in fibra ottica della rete fissa e le chiamate viaggiano ormai come semplici dati web. Quando si spezza quel filo, muoiono insieme il modem e lo smartphone. Paghiamo due volte per un'unica fragilità.

Trovo infine stridente il contrasto tra la narrazione mediatica e istituzionale che ci viene proposta quotidianamente e la realtà dei fatti. Da mesi ci viene raccontato lo spettro della cosiddetta "guerra ibrida", invitandoci a temere sofisticati attacchi informatici provenienti da chissà dove e giustificando ingenti investimenti per difenderci da minacce invisibili. Eppure, sul nostro territorio, non serve alcun hacker straniero per mettere in ginocchio interi paesi: basta una ruspa su una strada di provincia.

Prima di evocare scenari bellici globali, sarebbe doveroso pretendere dagli operatori e dalle istituzioni maggiore trasparenza, reali investimenti sulla manutenzione e sulla sicurezza fisica delle dorsali locali (con anelli di rete alternativi funzionanti) e indennizzi automatici per i cittadini che restano isolati nonostante paghino puntualmente per due servizi che, nel momento del bisogno, si rivelano un unico, fragile filo.

La ringrazio per l'attenzione e per lo spazio che vorrà dedicare a questa segnalazione.

Guido Sottile