Sono terminati i lavori di demolizione della storica Cantine Asti Nord in frazione Gallareto di Piovà Massaia e se per molte famiglie del posto aleggia ancora l'amarezza del suo fallimento che ha gettato sul lastrico molti viticoltori di 60 anni fa, per qualcun altro quello era un posto magico. E lo è rimasto nei ricordi di Loredana Badella che in quella cantina ci è vissuta. Sì, perché il padre era il custode e capo cantiniere e per questo motivo viveva nell'alloggio sopra la cantina.

La notizia della distruzione dell'immobile fatiscente e pericolante da anni, ha sbloccato i ricordi d'infanzia della donna, oggi in pensione dopo anni di insegnamento alle scuole d'infanzia.

Il ricordo

«La mia infanzia è custodita in un scrigno di ricordi preziosi. Fin da piccolissima ho vissuto in cantina, dove mio papà Giovanni vegliava su tutto come capo cantiniere e custode. Dentro quelle mura sembrava di entrare in un regno segreto: c'era il laboratorio chimico con i suoi misteri, la macchina che lavava le bottiglie a festa e la catena d'acciaio dove il vino prendeva forma, veniva imbottigliato ed etichettato. Proprio accanto c'era il centro meccanografico, e per me quelle schede rettangolari tutte bucherellate erano piccoli tesori di carta con cui giocare. Ogni ingranaggio e ogni macchina aveva il sapore di un incantesimo. Poco più in là sorgeva il "peso", una casetta dalle due anime (ufficio e mensa) dove una cuoca bravissima preparava piatti ricchi e profumati, trovando sempre il tempo di stringermi tra le braccia. Ero la beniamina di tutti: ogni lavoratore aveva per me un sorriso e un mare d'affetto.



​Quando arrivava l'autunno, cominciava la grande magia della vendemmia e della pigiatura: uno spettacolo che mi incantava ogni volta. Vedere sfilare le bigonce trainate dalle mucche e dai primi trattori, pronte per essere pesate, sembrava una parata d'altri tempi. Subito dopo arrivava il momento di misurare la dolcezza e la forza dell'uva, che poi veniva scaricata a mano con il tridente dentro una grande vasca automatica: lì i grappoli viaggiavano, venivano spremuti e lasciavano da parte i graspi. Poi il mosto, spinto da pompe infaticabili, scivolava nelle grandi vasche a compiere la sua magia, trasformandosi piano piano in vino. Non avevo bisogno né del cinema né del teatro: il palcoscenico più bello era proprio casa mia. E in mezzo a tanta meraviglia, la mia merenda preferita restava la più semplice e dolce di tutte: pane e uva».

Cosa diventerà

Il lavoro di demolizione è partito da mesi, soprattutto per la bonifica di eventuale materiale pericoloso come l'amianto che è stato debitamente smantellato e trattato ad inizio di quest'anno. Le ruspe, nei giorni scorsi, hanno abbattuto anche gli ultimi muri e la spianata è pronta per accogliere il frantoio della società Germaire Cave che ha acquisito l'intera aerea per trasformarla in un campo fotovoltaico a terra da 710 kwatt. Il frantoio passerà le macerie per recuperare materiale usato per fondi e sottofondi stradali.

Già in arrivo anche la cabina di trasformazione che riceverà l'energia elettrica prodotta dai pannelli con una previsione di inizio operatività entro la seconda metà del prossimo anno.

E' stato lasciato intatto solo il capannone più recente, quello addossato alla collina, che, ancora in buono stato, sarà affittato ad un artigiano della zona.