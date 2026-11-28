Ecco gli eventi in programma sabato 28 e domenica 29 novembre ad Asti e nella sua provincia. Non mancano gli appuntamenti gastronomici, a partire dall’ultimo fine settimana del Bagna Cauda Day, e le occasioni per scoprire il territorio attraverso arte, musica e degustazioni.

ASTI - Il mercatino di Natale in piazza Alfieri

Prosegue in piazza Alfieri il Mercatino di Natale del Magico Paese di Natale. Le casette, con proposte di artigianato, idee regalo e prodotti gastronomici, saranno aperte sabato e domenica dalle 10 alle 20. Per i più piccoli è previsto anche il villaggio degli elfi di Babbo Natale, con giochi e momenti di intrattenimento. L’ingresso è libero.

ASTI - Bagna Cauda Day

Ultimo fine settimana per il Bagna Cauda Day, che torna nei giorni 27, 28 e 29 novembre nei locali aderenti della città e del territorio. La manifestazione celebra il piatto simbolo della tradizione piemontese, con le tre versioni contraddistinte dai semafori del gusto: rosso per quella classica, giallo per la versione eretica con aglio stemperato e verde per quella senza aglio. Il prezzo di riferimento è di 30 euro, con il vino proposto a 15 euro a bottiglia. L’elenco dei locali partecipanti, con disponibilità e contatti per le prenotazioni, è consultabile sul sito.

ASTI - Alphonse Mucha a Palazzo Mazzetti

Prosegue a Palazzo Mazzetti la grande mostra dedicata ad Alphonse Mucha, maestro dell’Art Nouveau. Il percorso espositivo raccoglie oltre 110 opere originali provenienti dal Mucha Museum di Praga, tra manifesti, dipinti, disegni e fotografie. In esposizione anche un approfondimento dedicato al Liberty astigiano. La mostra è visitabile fino al 2 maggio 2027. Palazzo Mazzetti si trova in corso Alfieri 357; per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito dei Musei di Asti.

ASTI - Annibale C. Bianchi, i Maestri della sperimentazione

A Palazzo Alfieri è visitabile anche la mostra “Annibale C. Bianchi (1920-2013). I Maestri della sperimentazione”, con una selezione di dipinti astratto-informali provenienti dalle collezioni storiche della Fondazione Eugenio Guglielminetti. L’esposizione racconta le ricerche artistiche sulla linea, sul segno e sulla materia che hanno caratterizzato le sperimentazioni degli anni Cinquanta e Sessanta. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18, fino al 7 febbraio 2027.

ASTI - Scintille d’argento al Museo Diocesano

Ultimi giorni per visitare “Scintille d’argento. Strumenti e ricordi di vita scolastica astigiana nella prima metà del Novecento”, la mostra allestita al Museo Diocesano San Giovanni, in via Natta 36. L’esposizione accompagna i visitatori alla scoperta della scuola di un tempo attraverso oggetti, fotografie e testimonianze della quotidianità degli alunni e dell’evoluzione dei metodi di insegnamento. È visitabile venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è a offerta libera.

ASTI - Tessere la luce

Nella chiesa di San Martino, in piazza San Martino, è allestita “Tessere la luce”, prima Mostra nazionale di Fiber Art e Arte Tessile dedicata al Natale. L’esposizione propone opere e lavori che utilizzano il linguaggio dell’arte tessile per interpretare il tema delle festività. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, fino al 12 gennaio 2027. Per informazioni: 380 3051910.

ASTI - Natale tra i fossili al Museo Paleontologico

Sabato e domenica pomeriggio il Museo Paleontologico Astigiano, in corso Alfieri 381, propone “Natale tra i fossili”, un laboratorio creativo di argilla per grandi e piccoli guidato dall’artista Martino Canavese. I partecipanti potranno modellare e realizzare oggetti ispirati al mondo dei fossili e della paleontologia. Le attività sono previste alle 14.30, 15.30 e 16.30 e hanno una durata di 45 minuti. Il costo è di 8 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni, mentre i minori di 6 anni entrano gratuitamente.

COSTIGLIOLE D’ASTI - Degustazioni con i produttori

Prosegue anche nel fine settimana l’iniziativa “Degustazioni con i produttori”, che coinvolge 36 aziende vitivinicole del territorio di Costigliole d’Asti. Ogni sabato e domenica, fino al 20 dicembre, dalle 10.30 alle 19, sarà possibile assaggiare le etichette delle aziende partecipanti nello showroom ICIF dell’Associazione Produttori “Noi di Costigliole”. Per informazioni: info@produttoricostigliole.it.

COSTIGLIOLE D’ASTI - Natale in collina, la presentazione dell’antologia

Sabato 28 novembre alle 16, il Salone d’Onore del Castello di Costigliole d’Asti ospiterà la presentazione dell’antologia “Natale in collina”, pubblicata da Neos Edizioni. Il volume, curato da Riccardo Marchina, Patrizia Monzeglio e Luca Borioni, raccoglie racconti ambientati durante il periodo natalizio tra le colline torinesi, il Monferrato, le Langhe e il Roero. Nel corso dell’incontro gli autori presenti dialogheranno con la scrittrice Patrizia Monzeglio per raccontare la genesi del libro e i temi delle diverse storie.

MONALE - La festa patronale di Santa Caterina con la bagna cauda

Sabato 28 e domenica 29 novembre Monale celebra la festa patronale di Santa Caterina d’Egitto con due appuntamenti gastronomici dedicati alla bagna cauda. Nel salone della canonica, in via Baldichieri 1, sabato è in programma la cena alle 20.15, mentre domenica il pranzo sarà servito alle 13. Il menù comprende affettati misti, bagna cauda con oltre 15 verdure, minestrina in brodo, bollito misto con bagnetto e insalata, pere cotte al vino, acqua, Barbera d’Asti, caffè e pusacaffè. Il costo è di 30 euro; previsto anche un menù bambini a 15 euro. Prenotazione obbligatoria al 351 9817307, anche WhatsApp, oppure via email a info@prolocodimonale.it.

CASORZO MONFERRATO - A noi piace Cauda

Anche Casorzo Monferrato propone un fine settimana all’insegna della bagna cauda. L’appuntamento è nel salone Giuseppe Verdi: sabato 28 novembre alle 20.30 e domenica 29 alle 12.30. Il menù prevede affettati misti tradizionali, bagna cauda, disponibile anche senza aglio su prenotazione, diavoletti in brodo, dolce, acqua, vino e digestivo. È previsto anche un menù per bambini. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Pro loco al 334 6215695.

CORTANDONE - La Grande Bagna

Ultimo fine settimana di novembre anche per “La Grande Bagna”, iniziativa organizzata dalla Pro loco di Cortandone, che quest’anno raggiunge la 60ª edizione. L’appuntamento è sabato 28 a cena e domenica 29 a pranzo, in piazza Sant’Antonio Abate. La bagna cauda sarà protagonista della tavola, accompagnata dalle verdure e dai piatti della tradizione. La prenotazione è obbligatoria: per informazioni è possibile contattare la Pro loco al 333 9423685.

MONTECHIARO D’ASTI - Arte non stop – Natale dell’Artista

Prosegue anche sabato 28 e domenica 29 novembre “Arte non stop – Natale dell’Artista”, il progetto culturale che trasforma Montechiaro d’Asti in un museo diffuso. Il percorso propone mostre di pittura, l’esposizione di alcuni costumi paliofili degli anni Trenta e presepi realizzati con materiali riciclati, oltre alla possibilità di scoprire le antiche pievi romaniche e i voltoni recentemente restaurati. Il Cenacolo d’Arte ArtPalio, in via Vittorio Emanuele 8, è aperto nei fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’iniziativa proseguirà fino al 6 gennaio. Per informazioni: 348 7999260.

PORTACOMARO - Gallerie, la mostra di Sergio Brumana

Sabato 28 e domenica 29 novembre lo Spazio Ottagono, in via Vittorio Alfieri 3, ospita la mostra “Gallerie” di Sergio Brumana. L’artista raccoglie materiali e oggetti che hanno già avuto una vita e che, attraverso il suo lavoro, vengono trasformati e restituiti a una nuova possibilità espressiva. La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Per informazioni: 351 9775030.

AGLIANO TERME - Fantasmine, la mostra di Angelo Barile

Domenica 29 novembre alle 12, negli spazi di BAart, in piazza San Giacomo 2, sarà inaugurata “Fantasmine”, la mostra dell’artista torinese Angelo Barile. L’esposizione, composta da una decina di tele realizzate con tecnica mista, presenta figure femminili a metà tra donne e bambine, con grandi occhi e richiami all’estetica dei manga giapponesi. Le opere si inseriscono nel filone del Pop Surrealismo e indagano il rapporto tra memoria, emozioni ed esperienze personali. La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18. La domenica ai visitatori sarà offerto un calice di Barbera dei produttori aglianesi.

CASTAGNOLE DELLE LANZE - Andy in Lanze

È visitabile anche nel fine settimana la mostra “Andy Warhol: dal Sacro al Profano attraverso le foto dello Studio 54 di Allan Tannenbaum”, allestita nella chiesa dei Battuti Bianchi. L’esposizione propone uno sguardo sull’artista americano attraverso gli scatti del fotografo Allan Tannenbaum. La mostra resterà aperta fino al 31 marzo 2027, il venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Il biglietto costa 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini fino a 12 anni; sono previste riduzioni per gruppi e studenti.

MOMBERCELLI - Aspettando il Natale, Presepi e altro

Da sabato 28 novembre il Museo Civico d’Arte Moderna e Contemporanea di Mombercelli, MUSarMO, ospita la quattordicesima edizione della rassegna “Aspettando il Natale, Presepi e altro”. L’esposizione propone una selezione di opere e presepi, con la presenza anche di pezzi di particolare pregio, tra cui un’icona di scuola veneto-cretese del XVI secolo. La mostra, in via Brofferio 24, sarà visitabile il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30 fino al 31 gennaio 2027. Per informazioni: 338 4246055, 346 4798585.

COCCONATO - Il mercatino di Natale

Domenica 29 novembre il centro di Cocconato si anima con il Mercatino di Natale. Dalle 10 alle 19, lungo via Roma e nel cortile del Collegio, saranno presenti bancarelle di artigianato, oggettistica e prodotti del territorio. Non mancheranno le proposte gastronomiche, tra cui polenta e vin brulè. Fino alle 12 sono previste anche iniziative benefiche. Nel corso della giornata sarà presentato il progetto “Trame Locali” e inaugurato il nuovo itinerario nel Salone Comunale. Per informazioni: 0141 600076.

CASTELNUOVO CALCEA - Mercatini di Natale

Domenica 29 novembre Castelnuovo Calcea ospita i Mercatini di Natale, con circa 60 bancarelle e un programma di iniziative per tutta la giornata. Alle 10.30 è prevista una corsa non agonistica natalizia di 6 chilometri, mentre alle 14 si terrà una visita guidata ai resti del castello e al centro storico. Non mancheranno lo stand gastronomico, l’esibizione degli sbandieratori, la musica della banda e dell’Asti Gospel Choir, gli artisti di strada e le attività per i bambini, con la presenza di Babbo Natale. Per informazioni: Pro loco, 392 9214931 o 339 3784941.

VALLEANDONA - Il concerto della Mandolinistica Paniati

Domenica 29 novembre alle 16 la chiesa parrocchiale di Valleandona ospiterà il concerto dell’orchestra astigiana Mandolinistica “P. Paniati”. La formazione, diretta dal maestro Fabio Poggi, proporrà alcune delle più celebri musiche tratte dai film classici. L’appuntamento rientra nelle iniziative organizzate per celebrare i cinquant’anni di don Luigi Berzano come parroco della frazione. L’ingresso è libero.