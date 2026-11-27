Il Borgo Don Bosco dopo una serie di successi, si è visto protagonista alla Cena di Gala del Club Soroptimist di Asti, ricevendo la Pergamena d'Autore 2026. Il riconoscimento nasce per premiare la migliorie presenza nel Corteo Storico del Palio.

Il tema scelto dal Borgo quest'anno è stata la vittoria, rappresentata con "Trionfo dell'Unione", con cui ha saputo mettere in relazione un episodio della storia della nostra città e il successo conquistato nel Palio. Il corteo a settembre aveva rievocato la vittoria del Comune di Asti sulla città di Alba nel 1275, accostandola alla più recente vittoria del Borgo nella manifestazione.

Nelle motivazioni ufficiali, la commissione giudicatrice ha apprezzato la capacità di interpretare in modo completo il tema storico, rielaborando i canoni estetici con correttezza ed eleganza. Particolarmente efficace, secondo la giuria, la ricostruzione dei momenti salienti dell’episodio, resa con una forte capacità evocativa ed emozionale. Un lavoro che ha saputo creare un legame significativo tra passato e presente.

La Pergamena d'Autore

Il riconoscimento, istituito nel 1983, premia ogni anno l’impegno di Rioni, Borghi e Comuni nella ricerca storica e nella qualità della rievocazione. Il riconoscimento consiste in un’opera originale realizzata per l’occasione dalla pittrice Vanessa Laustino.

Alla serata hanno partecipato la presidente del Soroptimist Club di Asti Valeria Guasco, il sindaco Maurizio Rasero, il vicesindaco e assessore alle Manifestazioni con delega al Palio Riccardo Origlia e il Capitano del Palio Giuseppe Vertucci, insieme ai magistrati, ai cavalieri, ai Rettori e ai rappresentanti delle realtà culturali e associative cittadine.

Nel corso degli interventi, Riccardo Origlia ha ringraziato il Soroptimist per il service che da oltre quarant’anni dedica al mondo del Palio di Asti attraverso questo premio, capace di stimolare la ricerca e la cura delle rappresentazioni. Vertucci ha invece richiamato l’importanza del lavoro dei gruppi storici per conservare e trasmettere la storia del Palio alle nuove generazioni.

Il Rettore del Borgo Don Bosco, Massimiliano Stella, ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della sfilata, dedicando il riconoscimento a Maddalena Spessa e rendendo omaggio alla sua memoria.

La serata si è conclusa con il racconto del percorso di studio e progettazione che ha portato alla realizzazione del corteo vincitore. A illustrarlo è stata la commissione artistica del Borgo Don Bosco, guidata da Alessandra Lagatta, che ha ripercorso le fasi di ricerca e sviluppo del tema "Il Trionfo dell’Unione".

La giuria era composta da Claudia Lentini, presidente della commissione e socia del Soroptimist Club di Asti, Davide Bobba, funzionario archivista del Ministero della Cultura, il tenore lirico Enrico Iviglia, Valeria Moratti, funzionaria storica dell’arte del Ministero della Cultura, e Marino Zabbia, professore associato di Storia Medievale all’Università degli Studi di Torino.