Domenica pomeriggio, alle 18, il mondo del commercio e la comunità astigiana ricorderanno Rita Puja, celebrando la memoria di una donna che ha lasciato un segno profondo nella vita cittadina e nelle persone che l'hanno conosciuta. Gli esercenti del Via Vai Fest, organizzato alcune settimane fa nel Quadrilatero del commercio, si ritroveranno nella casetta 72 del Magico Paese di Natale, in piazza Alfieri, per consegnare alla famiglia di Rita un'opera speciale realizzata in suo onore. Un omaggio simbolico alla sua energia, alla sua passione e alla sua straordinaria generosità.

La creazione artistica porta la firma di Marisa Garramone, che ha lavorato in studio insieme a Ludovica Ferraris, autrice del logo del Via Vai Fest. Nel dipinto, Rita è collocata idealmente al centro della scena come una presenza capace di illuminare ciò che la circonda, con uno sguardo dolce e determinato che racconta una forza costruita negli anni con dedizione e amore per il proprio lavoro. Intorno alla figura si sviluppa una narrazione visiva legata al suo percorso nello spettacolo, nella danza e nella moda, richiamando anche i ricordi delle esperienze televisive a Fantastico, la vicinanza a figure come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, e i progetti condivisi con Canale 5.

L'opera intende soprattutto rendere omaggio al fortissimo legame di Rita con Asti e alla sua instancabile attività nell'organizzare e animare le sfilate di moda cittadine, portando sempre bellezza, entusiasmo e voglia di stare insieme. La cerimonia del 29 novembre si preannuncia come un caloroso abbraccio collettivo ai famigliari, riaffermando come il ricordo e le emozioni legate a Rita continuino a rimanere vive in tutti coloro che l'hanno incontrata.