"La società PlayAsti, nelle persone del presidente Marco Bonino, dei dirigenti, dei tecnici, delle atlete e le relative famiglie partecipa con profonda commozione al cordoglio della società Volley Roero per il tremendo lutto che ha colpito la giovane atleta Under 13 Arianna, per la scomparsa della cara mamma". Recita così il comunicato del club astigiano, sconvolto dalla notizia della scomparsa di una giovane mamma, colpita da malore lo scporso fine settimana mentre assisteva alla partita della sua bimba, in forza al Volley Roero, nella palestra del Don Bosco ad Asti.

La donna era stata prontamente soccorsa e successivamente ricoverata ma purtroppo è scomparsa nelle scorse ore. Grande cordoglio da parte di tutto il movimento pallavolistico piemontese, vicino alla famiglia e alla società Volley Roero.