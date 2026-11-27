Domani, corso Dante, ad Asti, ospiterà la seconda giornata del nuovo mercato straordinario che sarà allestito in una location alternativa in occasione del Magico Paese di Natale. L'iniziativa, promossa da Ana Ugl e Fiva Confcommercio nell'ambito delle attività commerciali pre-natalizie, vedrà nuovamente protagonisti circa venti operatori storici provenienti da piazza Libertà e largo Saracco. I banchi, disposti lungo una delle arterie più centrali di Asti, proporranno un'offerta merceologica selezionata e di qualità per accogliere residenti e turisti.

Dopo l'appuntamento di domani, la manifestazione proseguirà per tutti i sabati che precedono il Natale: il 5, il 12 e il 19 dicembre. In ciascuna giornata verrà mantenuta la medesima struttura logistica, con la collocazione dei banchi allineati in un'unica fila continua nel tratto compreso tra via Cesare Battisti e via Massimo d'Azeglio.

L'obiettivo perseguito dalle associazioni di categoria è quello di rafforzare le sinergie economiche tra il commercio ambulante e i negozi di vicinato, favorendo una completa integrazione tra le vendite su area pubblica e i grandi eventi cittadini come il Magico Paese di Natale. L'offerta complessiva si propone infatti di integrare, in modo armonico e senza dinamiche concorrenziali, le casette natalizie, le bancarelle e gli esercizi commerciali fissi operativi durante tutto l'anno.

L'avvio dell'iniziativa ha visto il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e del sindaco Maurizio Rasero, tra i primi visitatori a percorrere i banchi di corso Dante. L'intesa raggiunta tra il Comune e i rappresentanti dei commercianti ha permesso di trovare una collocazione prestigiosa nel cuore della città, evitando il trasferimento dei banchi nella distante "area di riserva" di piazza del Palio, reso necessario dall'allestimento delle strutture natalizie in piazza Alfieri.